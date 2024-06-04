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Не успели укропатриоты отойти от шока 9 Мая, когда российские хакеры взломали систему спутникового ТВ в Одессе, и оно стало транслировать Парад Победы в Москве, как тут — бац! — вторая смена.

Внезапно одесские радиостанции принялись транслировать русское радио, включая «Радио Крым», а впрочем – почти все, что существует в российском медиапространстве. Обычный каждодневный контент — от рекламы до «Давай за вас, давай за нас и за десант, и за спецназ!», что для нацистов особенно как серпом по яйцам — опять хакерский взлом.

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До этого в радиоэфирах наблюдались сильные помехи, сигнал практически отсутствовал. Зато российский пошел идеально.

«Из-за проблем с электричеством – системы, которые глушили кацапские радиостанции, сейчас почти не работают. Примерно то же самое с мобильной связью», — возмущается эсбэушная телеграм-помойка «Одесса INFO».

Люди массово скидывают в сети видеоподтверждения происходящего. Если кто со злобными комментариями, то ясно — одэсьци, если без комментариев — одесситы, которые радуются молча — все как раньше, как в старые добрые времена.

Помимо проблем со связью, сбой дала и система оповещения воздушных тревог: в разных районах города она включается беспорядочно, хотя саму тревогу не объявляют. И это при том, что в городе сегодня уже раздавался мощный взрыв, хотя укры сообщили лишь о «геройском сбитии».

Примерно как на планете Шелезяка: электричества нет, воды нет, населена роботами — есть только одно русское радио.

И все это на фоне очередного скандала с русскими песнями (вообще, мовное гестапо штрафует за них различные заведения каждый день), разгоняемого нацистскими СМИ.

На этот раз дегенераты прицепились к вечеринке в клубе «Mafia Fan», где молодежь отчаянно отплясывала под русские песни.

«В этом заведении любят россиян, возможно, даже ждут. На третьем году войны, после ужасных обстрелов Одессы со стороны России, есть люди, которые включают и слушают песни любителей Путина», — заявил главдегенерат по Одессе Демьян Ганул.

Среди основных поп-вражин нацист отметил — не ржать! — Сергея Жукова из «Руки верх» за то, что «с 2017 года он находится в базе «Миротворец» за незаконную концертную деятельность в Крыму». Стаса Костюшкина — за то, что «родом из Одессы, но выступал в оккупированном Крыму и регулярно появляется в компании Киркорова». И, прости господи, даже душевно приболевшего Андрея Губина — за то, что не осуждает «вторжение на Украину» и «просто молчит».

На всех участников мероприятия Ганул предложил натравить ТЦК и резюмировал:

«Петь и слушать песни этих п…сов могут только такие же п…расы».

Что ж, нацисты, после взлома радиостанций, теперь и слушайте всей гурьбой.