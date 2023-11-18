Одесса: Сказ о попе и сожженном русском паспорте

У украинских раскольников опять «пэрэмога». Хотя с точки зрения веры и обычного здравого смысла — предательство.

Скандальному одесскому священнику, «прославившемуся» открытым письмом Патриарху Московскому Кириллу, вернули украинское гражданство.

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Напомню, что год назад архиепископ Арцизский Виктор (в миру Владислав Быков), наместник Свято-Ильинского мужского монастыря в Одессе, был лишен украинского гражданства. Тогда гонения на духовенство были в самом разгаре, включая обыски и аресты. Никогда не забуду, как одного из дьяконов храма в области задержали за то, что обнаружили в его семейном альбоме фото, на котором тот играет на «вражеской» балалайке.

Однако у отца Виктора не нашлось ни матрешек, ни ушанки со звездой, но обнаружилось нечто гораздо худшее — паспорт с двуглавым орлом. После чего миграционная служба приняла решение лишить его украинского гражданства — формально потому, что Быков, получая украинский паспорт, не вышел из гражданства РФ. Дело было состряпано экстренно, под чутким контролем СБУ.

Священник обратился в суд, в котором попросил не лишать его гражданства и заверил, что «с невыразимым уважением относится к Украине как государству и с 2000 года постоянно работает на благо Украины, которую считает своей родиной».

Также уроженец Тамбова Быков настаивал на том, что «12 лет постоянно проживает в Украине». В 2014 году он попросил предоставить ему гражданство Украины по территориальному происхождению — дескать, его дед родился в Житомирской области.

Но суд к доводам не прислушался.

И только сейчас, уже пятая апелляционная инстанция, удовлетворила иск Быкова. И знаете почему? Во-первых, приняв во внимание его «геройский» поступок — свой русский паспорт священник сжег. А, во-вторых, зачитавшись открытым письмом иерарха к Патриарху Кириллу:

«Когда благословенная вами ракета прилетела прямо в алтарь храма, в святая святых, я понял, что общего с вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие церкви в странах святой Руси! Не поворачивается язык назвать вас «Великим Господином и Отцом», потому что вы отец, который отдал детей своих на погибель и убийства!», — написал Быков, до того девять лет не замечавший убийств со стороны нацистов, к которым он относится с «невыразимым уважением».

На что Патриарх Кирилл ответил:

«Избирательный подход к фактам в таких ситуациях совершенно неуместен. Разрушение храмов, гибель и страдания мирного населения начались девять лет назад на Донбассе. С тех пор вся полнота Русской Церкви молится и о каждом погибшем, и о потерявших в ходе конфликта родных и близких, и об оставшихся без крова».

Что интересно, Быков продолжает служить в Свято-Ильинском монастыре, так и не вышедшем из Московского Патриархата. На всякий случай. Все-таки плохо СБУ у него обыск проводила — уверен, у таких как он где-нибудь под кроватью можно обнаружить и буденовку, и белогвардейскую фуражку, и кипу, и папаху, и бандеровский кашкет. Тоже на всякий случай.