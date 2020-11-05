Одесса: Скорик лучше – он не творил тех мерзостей, которые творил Труханов

12.11.2020, Луганск-Одесса, Алексей Албу

Накануне второго тура выборов мэра в Одессе в штабе нынешнего градоначальника Геннадия Труханова стоит паника из-за угрозы проигрыша. Чтобы сохранить кресло, бывший «регионал», однажды уже предавший своих избирателей, цепляется за помощь агентов СБУ и националистов, причастных к массовому сожжению одесситов 2 мая 2014 года.

Об этом специально для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Албу, депутат Одесского областного совета VI созыва, вынужденный покинуть родной город после государственного переворота на Украине.

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На выборах в Одессе националистические силы потерпели мощное поражение и, как я и прогнозировал ранее, во второй тур вышли Николай Скорик и Геннадий Труханов. И сегодня мы становимся не только свидетелями, но и участниками противостояния сил, группирующихся вокруг одного или другого кандидата.

Для того чтобы понять как поступить дальше, какую позицию занять, стоит разобраться в происходящем, в том, кто и что стоит за каждым из кандидатов и какие политические механизмы используются в этой борьбе.

Я не буду излагать здесь биографии Скорика и Труханова, все они хорошо известны. Однако давайте говорить открыто: изначально одесситы поддержали Труханова не за его заслуги, а как меньшее зло. Как человека, пришедшего в политику на идеях интеграции с Россией, идеях советского патриотизма, почитания Великой Победы. И не смотря на это, одесситы всё прекрасно понимали, что этот человек не наш. Что это конформист, и его позиция не является искренней. Именно поэтому, в первые дни Русской весны, когда Геннадий Труханов вышел на трибуну Куликова поля, его засвистали и не дали выступить. Люди не приняли его. Это было 1-го марта 2014 года.

Однако всё поменялось после массового убийства, произошедшего 2 мая. На фоне происходящего, даже Труханов показался одесситам лучшим из представленных кандидатов, ведь альтернативной фигурой был Гурвиц, чьи приближенные Юсов, Свичинский и Гуцалюк открыто руководили нацистами, убивавшими людей. Признаюсь, я и сам тогда просил своих близких поддержать Труханова.

В сердце у одесситов была надежда, что он, являясь в душе советским патриотом, создаст препоны на пути националистов. Что он, пусть не явно, но поддержит остатки пророссийских сил.

Что же мы увидели после победы Труханова? Проспект «Небесной Сотни», стоящий в туалете бюст маршала Жукова, враждебное в отношении России решение о том, что она является «страной-агрессором». Мы увидели, как «советский офицер» Труханов содержит лидера РГБ Гордиенко, лидера Автомайдана Резвушкина, и лидера Самообороны Гуменюка. Да-да, того самого Гуменюка, который 2 мая получил приказ направить ультраправых боевиков с Греческой площади на Куликово поле.

Но это не главное. Главное то, что в городе сложился олигархический консенсус: вы там, воюйте себе за свой язык, за барельефы и таблички на улицах, а мы пока займёмся экономикой. При Геннадии Труханове все основные «экономические игроки» чувствуют себя не хуже, чем до революции гидности. Всё так же «мутят» НДС на экспорте зерна, всё так же мимо кассы идут деньги за пассажирские перевозки, всё так же застраиваются зелёные зоны и побережье.

Пока вы рассуждаете о великом, из вашего кармана выгребают последние деньги с помощью компаний-прокладок, стоимость услуг которых вкладывается в тарифы. Пока вы спорите о роли большевиков в развитии города, они «мутят» на дорожном сборе. Пока вы ностальгируете о полётах в космос и бесплатной медицине, вас «разувают» с помощью махинаций вокруг котельных и ремонта фасадов.

Поэтому каждый одессит должен осознать, что делает выбор между сохранением данного порядка вещей и новой командой в управлении города.

Мне могут возразить, мол, «Скорик тоже нас предал». «Он ничего не предпринял весной 2014 года». «Он предпочел спокойствие борьбе». Я отвечу лишь одно: сегодня мы видим прошлое, но не будущее. Мы смотрим на произошедшее с позиции сегодняшнего дня. И главное различие между «предательством» Скорика и предательством Труханова заключается в том, что 3 марта Скорик не знал, как будут развиваться события. Он не знал о том, что вокруг города появятся блокпосты. Что высшие лица в государстве санкционируют это страшное преступление. Что нас приедут убивать наши «сограждане» из других регионов Украины. Скорик делал всё, чтобы сохранить ситуацию в законном, правовом поле. Это можно назвать политической ошибкой. Но никак не предательством.

В отличие от Скорика, Труханов стал мэром уже после всех роковых событий. Зная, кто такие Гуменюк и Резвушкин. Зная, что ждут от него одесситы. Зная о том, что раненые, обгоревшие одесситы нуждаются в помощи. Но он наплевал на нас, на наших братьев и сестёр, на наших соседей и стал публиковать поздравления с днём Украинской Повстанческой Армии – коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

Труханов в отличие от Скорика имел механизмы влияния на нацистов. Скажем прямо – купил несколько лидеров и содержал несколько праворадикальных организаций. Обществу это преподносилось как попытка держать их в узде. Но настоящая причина крылась в другом – Труханову было важно выбить у националистов аргумент, что он является пророссийским политиком. Вот, мол, не все националисты «Против», есть ещё и те, которые «За». И нужно сказать, что ход был успешным. Помните мини-майдан 2016 года, на Думской площади, организованный свободовцами и другими обормотами? Вспомните, кто стал на защиту Геннадия Леонидовича? Естественно! Это были Резвушкин, Гордиенко и Гуменюк!

Сегодня в команде Труханова царит если не паника, то очень напряженное состояние. Дух поражения маячит перед ним и его командой и обретает всё более материальные формы. Ведь ещё месяц назад его приближенные рисовали перед ним совсем иную социологию, прогнозируя лёгкий второй тур и удобного спарринг-партнёра.

Сегодня трухановские политтехнологи пытаются задействовать все мыслимые и немыслимые политические механизмы, чтобы хоть немного «отбелить» своего кандидата, показать, что «он не хуже».

С этой целью подкупаются лидеры общественного мнения, печатается масса публикаций в прессе и социальных сетях, колл-центр работает так, что дозвонились даже до меня в Луганск, спросить, за кого я собираюсь голосовать. В какой базе номеров они нашли мой телефон, можно только догадываться.

У меня нет данных, сколько людей зарабатывает на написании про-трухановских комментариев в Фейсбуке и других соцсетях, но признаюсь, работают они хорошо, стараются. Главные идеологемы, которые пытаются донести до одесситов, – «Труханов хороший хозяйственник», «Труханов строит дороги», «Труханов наш, он просто не может пока что открыто об этом заявить», «А что он мог сделать, во вражеском окружении?», «Да, он плохой, но ведь Скорик не лучше» – разбиваются о суровую реальность. Потому что хозяйственник он хороший для собственного кармана, а не для нас. Потому что если он не может открыто заявить что он «наш», никто не заставлял его заявлять что он «их», поздравлять с днём УПА и поддерживать националистов деньгами. Потому что во вражеском окружении можно сделать очень многое, спросите у наших ветеранов и у наших ополченцев. Потому что да, Скорик лучше, так как не творил тех мерзостей, которые творил Труханов.

Ещё одним свидетельством того, что в штабе Труханова понимают всю опасность положения, является борьба за голоса непосредственных участников Антимайдана. Не сторонников, а именно активистов. Ведь эта категория людей не является очень многочисленной, а значит, баланс сил в данный момент сложился такой, что позиция «куликовцев» может оказаться решающей.

С целью работы с данной социальной группой был найден предатель, сотрудничающий с СБУ активист Куликова поля Ибрагим Морис. Понять Мориса можно, ведь путь к предательству труден тернист. Зимой 2015 несговорчивого Мориса чуть не убили, изуродовав его лицо.

Повторюсь, по-человечески я понимаю, когда человек сдаётся. Когда у него заканчиваются силы на борьбу. Проиграл, так бывает в жизни. Но я не понимаю, когда проигравший отказывается от своих прежних принципов и становится на сторону врага.

Морис мог уехать, мог просто отказаться от участия в политической жизни города, раз уж там больше нет политики, а сопротивляться больше нет сил. Мог просто ждать, как ждут сотни одесситов. Работать на обычной работе. Но Морис предпочёл сотрудничать с СБУ, писать характеристики на активистов Куликова поля, докладывать о проводимых мероприятиях, писать отчёты о митингах-реквиемах.

Теперь Морис не просто нищий безработный коммунист, а целый кандидат в мэры города! И сегодня, от его имени, публикуют заявления против тех одесситов, которые не смирились с властью националистов.

В преддверии второго тура Морис опубликовал заявление о том, что некоторые «с позором бежавшие» из Одессы люди пытаются манипулировать настроениями одесситов и рушат такой прекрасный мир между людьми с разными взглядами. Так может в этом и кроется весь ужас ситуации? Что Морис прекрасно уживается с теми, кто убивал его подопечного комсомольца Вадима Папуру? С теми, кто сжигал живьём одесситов? В конце концов, с теми, кто избивал его самого? Кроме как низостью и отсутствием собственного достоинства это назвать нельзя.

Однако вернёмся к выборам. Заявление опубликованное устами Мориса, направленное против нас – Вадима Савенко, Бориса Емца, Игоря Сивака, Александра Васильева, Игоря Димитриева, меня лично и сотен других людей, покинувший наш родной город, но не принявших эту власть. Этим заявлением трухановские технологи пытаются показать, что мы уже не имеем отношения к Одессе. Что мы находимся «за тысячи километров от Украины», а значит, не имеем права принимать участие в одесских выборах.

Так вот, господа, вы сами не верите в то, о чём заставляете писать Мориса. Потому что в действительности мы – намного ближе, чем кажется.