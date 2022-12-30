Одесса: Следующим снесут памятник Дюку

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Утром 29 декабря одесситы, преимущественно жители окраин, насчитали 15 взрывов. Сколько было прилетов, а сколько ответок «героически работающей» над жилыми кварталами ПВО, никто не скажет. Первое, что удалось прочитать в «телеге» рано утром, когда еще была связь, это угроза советника гауляйтера Сергея Братчука: «Не снимайте и не выкладывайте в Сеть работу ПВО и, не дай Бог, последствия». Иначе «на подвал» или скотчем к дереву. Или без вести пропасть, как вариант.

А дальше уже по накатанной схеме — полное обесточивание города с отключением воды, парализация электротранспорта, обрыв связи.

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По официальной информации оперативного командования «Юг»:

«Над Одесской областью была сбита 21 вражеская ракета. Обломки одной из них попали в жилой дом, пострадавших нет. Кроме того, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому в регионе вновь введены экстренные отключения электроэнергии».

Под «энергетической инфраструктурой» имеется в виду электроподстанция в селе Усатово, однако, как «поделились слухами» запрещенные в Одессе паблики, на редакции которых идет охота СБУ, именно 29 декабря работники подстанции внезапно были отправлены в отгул, а на сам объект прибыли военные, выгрузившие и подпалившие шины. Ну, чтобы потом, как доктор Ватсон кричать «Пожар!». В данном случае с поправкой: «Из-за рашистов пожар».

Дальнейшая риторика гебельсовских СМИ понятна: орки испортили одесситам новый год, разбомбив инфраструктуру. Только зрада подползла откуда не ждали, ведь в самой компании «ДТЕК Одесские электросети» внезапно заявили, что очередной блэкаут — «это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели».

«Если вражеские ракеты достигнут цели»… Если. Опять, в общем, отрубили рубильник, чтобы поторговать электричеством с Румынией.

Однако если ракеты и достигли каких-то военных объектов, о которых нацисты не говорят, то сами одесситы связывают случившееся с ночным — во время комендантского часа! — сносом памятника Екатерине II. Ее били кувалдой, тягали на веревке, валяли по земле. Зрелище инфернальное. Всю ночь соцсети были полны комментариев вроде «Не могу на это смотреть — плачу». Рагули же смотрели и радовались:

«Когда в 2007 году эту бабищу насадили на стержень в самом центре Одессы под громкое завывание московского попа Агафангела и звон московских денег, нам не оставалось ничего другого, как подать в суд. Суды тогда мы выиграли. Со всеми апелляциями в Киеве. Именем Украины. Но у городского совета не было денег, чтобы выполнить решение суда. Я так рада, что они наконец нашлись! И это имперское чудовище больше никогда не будет портить лицо нашего украинского города. Бай-бай, рашн бич!», — наврала в Фейсбуке «членкиня» ассоциации кОзацких обществ «Сiч» Оксана Строганова.

Наврала потому, что все суды, включая Верховный, нацисты проиграли. Основательницу Одессы и сейчас снесли незаконно, просто ни о каком законе на Украине речь не идет.

Да, а под утро на месте опустевшего постамента традиционно был водружен украинский флаг. Так всегда бывает на месте преступлений — желто-голубая тряпка реет и перед сгоревшим вместе с людьми Домом профсоюзов.

Ночью был снесен и памятник Суворову, но его во дворе художественного музея (которым, пока не сдох, руководил дерьмописец Ройтбурд) хоть поставили, а Екатерину бросили на асфальт, сообщив, что «сделают из маркера русского мира прикольный арт объект»:

«Мы еще не знаем, что из этого выйдет, — пояснили в музее. — Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь».

Уже страшно…

А еще, если о памятниках, то, как говорится, запомните этот твит мэра Одессы Геннадия Труханова, помчавшегося после демонтажа Екатерины писать видосы у Дюка:

«С первых дней вторжения Дюк закрыт мешками с песком. За это время под влиянием погодных условий мешки порвались, песок стал сыпаться. Наши коммунальщики помыли памятник Дюку и переложили мешки вокруг. Верю в то, что следующий год принесет нам Победу. И наш Дюк, как обычно, будет встречать гостей в мирной Одессе».

Запомните и перечитайте в тот день, когда Дюка, героя русской армии и генерал-губернатора Новороссийского края, будут сносить.