Одесса. Стыдно вынести в заголовок

Павел Бадаев.  
01.10.2023 23:43
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 778
 
Авторская колонка, Д.Б., Дзен, Культура, Одесса


Если вы натура впечатлительная или беременная женщина, то настоятельно советую дальше не читать.

Но начну издалека. Это важно. Вой о пострадавшем во время летней ракетной атаки Одесском музее западного и восточного искусств был слышен на всю Ивановскую. «Проклятая русня!». «Музей под защитой ЮНЕСКО!». Министр культуры вопил, что повредили сокровищницу.

Если вы натура впечатлительная или беременная женщина, то настоятельно советую дальше не читать. Но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


И правда, сокровищницу.

К истории музея — был основан в начале ХХ века на базе кабинета истории искусств Новороссийского университета. Со дня основания коллекция пополнялась ценными экспонатами за счет поступлений из Эрмитажа и Российского государственного художественного музея им. Пушкина. Восточный отдел был открыт в 1951 году из экспонатов, которые поступили из государственных коллекций Москвы и Ленинграда, позже из советского Киева.

Теперь связываем в голове эти два факта и переходим к третьему — за что, собственно, сражаются украинские патриоты, что именно ценят они в музее, что называют «своим», «национальным», помимо даров Эрмитажа?.. Которые, к слову, из-за военного положения невесть куда вывезены. Что для них «сокровищница»? На что именно покусилась «русня» (не ПВО, не?). Какое такое всемирное наследие должно спасти ЮНЕСКО?

И вот тут, ребят, оторопь берет. Поверьте, мне даже писать об этом брезгливо и стыдно, и не знаешь, с чего начать…

Но, беру себя в руки. Итак, новости сообщают, что в Итальянском зале музея открылась выставка современного искусства — «приходите, люди дорогие!». Только вместо того, чтобы презентовать картины, посетителям продемонстрировали огромные слайды голой, грязной лахудры, покрытой гнойниками, которая при этом выдавливает эти гнойники в самых интимных местах (фух, я это написал). В аннотации к действу говорилось, «что гнойники надо давить, «чтобы заглушить внутреннюю боль».

«Моторош» — ощущение надвигающейся опасности. Оно возникает неконтролируемо и бывает разной силы и оттенков: от легкой обеспокоенности до панического ужаса», — также из аннотации.

Поэтому, понятно, надо на жопе давить прыщи… В Итальянском зале музея Западного и восточного искусства! Кстати, в нем когда-то прошла и первая выставка Ройтбурда, писавшего свои картины дерьмом — достойная выросла смена.

Ясно, что теперь до конца Мира, все акционисты и прочие сумасшедшие будут пытаться переплюнуть «подвиг» Павленского, 10 лет назад прибившего свою мошонку к брусчатке Красной площади (он тогда против празднования Дня милиции протестовал). Что дальше?

К слову, местная патриотическая общественность тоже разоралась: «Що цэ такэ? Тягнэ на блювоту».

А «такэ» и есть — украинский мир называется.

Вопрос: так это лахудра с гнойниками — «сокровищница, которую чудом не разбомбили»?

И совсем важный вопрос — куда наследие Эрмитажа подевали?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть