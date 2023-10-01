Одесса. Стыдно вынести в заголовок

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Если вы натура впечатлительная или беременная женщина, то настоятельно советую дальше не читать.

Но начну издалека. Это важно. Вой о пострадавшем во время летней ракетной атаки Одесском музее западного и восточного искусств был слышен на всю Ивановскую. «Проклятая русня!». «Музей под защитой ЮНЕСКО!». Министр культуры вопил, что повредили сокровищницу.

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И правда, сокровищницу.

К истории музея — был основан в начале ХХ века на базе кабинета истории искусств Новороссийского университета. Со дня основания коллекция пополнялась ценными экспонатами за счет поступлений из Эрмитажа и Российского государственного художественного музея им. Пушкина. Восточный отдел был открыт в 1951 году из экспонатов, которые поступили из государственных коллекций Москвы и Ленинграда, позже из советского Киева.

Теперь связываем в голове эти два факта и переходим к третьему — за что, собственно, сражаются украинские патриоты, что именно ценят они в музее, что называют «своим», «национальным», помимо даров Эрмитажа?.. Которые, к слову, из-за военного положения невесть куда вывезены. Что для них «сокровищница»? На что именно покусилась «русня» (не ПВО, не?). Какое такое всемирное наследие должно спасти ЮНЕСКО?

И вот тут, ребят, оторопь берет. Поверьте, мне даже писать об этом брезгливо и стыдно, и не знаешь, с чего начать…

Но, беру себя в руки. Итак, новости сообщают, что в Итальянском зале музея открылась выставка современного искусства — «приходите, люди дорогие!». Только вместо того, чтобы презентовать картины, посетителям продемонстрировали огромные слайды голой, грязной лахудры, покрытой гнойниками, которая при этом выдавливает эти гнойники в самых интимных местах (фух, я это написал). В аннотации к действу говорилось, «что гнойники надо давить, «чтобы заглушить внутреннюю боль».

«Моторош» — ощущение надвигающейся опасности. Оно возникает неконтролируемо и бывает разной силы и оттенков: от легкой обеспокоенности до панического ужаса», — также из аннотации.

Поэтому, понятно, надо на жопе давить прыщи… В Итальянском зале музея Западного и восточного искусства! Кстати, в нем когда-то прошла и первая выставка Ройтбурда, писавшего свои картины дерьмом — достойная выросла смена.

Ясно, что теперь до конца Мира, все акционисты и прочие сумасшедшие будут пытаться переплюнуть «подвиг» Павленского, 10 лет назад прибившего свою мошонку к брусчатке Красной площади (он тогда против празднования Дня милиции протестовал). Что дальше?

К слову, местная патриотическая общественность тоже разоралась: «Що цэ такэ? Тягнэ на блювоту».

А «такэ» и есть — украинский мир называется.

Вопрос: так это лахудра с гнойниками — «сокровищница, которую чудом не разбомбили»?

И совсем важный вопрос — куда наследие Эрмитажа подевали?