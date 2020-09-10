Одесса: Танкер увезли, а позорище осталось

10.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Не прошло и года — сегодня ночью началась буксировка многострадального танкера «Делфи», который затонул еще в прошлом ноябре у берега Одессы и лежал с тех пор в акватории пляжа, зацепившись за волнорез. Сейчас судно выводят на дно, чтобы эвакуировать его на «кладбище кораблей» в порт Ильичевска (Черноморска).

Кто-то отчитывается о проделанной работе (кстати, я бы пока не говорила «гоп», потому что есть шанс, что по дороге танкер или разобьют, или потеряют), а кто-то глумится — мол, что это за государство, целый год ликвидирующее кораблекрушение?

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А у меня чувства пятьдесят на пятьдесят: хорошо, что нефть, льющаяся из танкера, перестанет загрязнять море (как будто в Ильичевске его нет), но плохо, что в честь этого события в Одессу таки приедет Зеленский, а перед его визитами в городе и области всегда проходят т. н. чистки, когда СБУ объявляет охоту на «сепаров» и «вату», например, за упоминание в соцсетях СССР.

Но напомню про пик позорища: июль, День Военно-морских сил Украины — казалось бы, самое время демонстрировать всю, так сказать, милитари мощь в виде баржи с арбузами и надувных бананов. А вместо этого Зеленский в окружении морской охраны пыхтит возле затонувшего «Делфи» — единственного «достижения» в военно-морской сфере во время войны. «Это позор для страны и для Одессы, — сказал тогда он. — Я очень прошу: до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала. 20 июля — это ориентир». Напомню также, что и до, и после озвученной даты, таких «ориентиров» было еще много — в частности, и День независимости Украины, и День города, но, но…

И вот наконец, 10 сентября, рано утром на странице мэра Одессы Геннадия Труханова в Фейсбуке появилось видео:

«Сейчас 6. 40 — началось движение танкера «Делфи». Выводят его через каменную гряду — достаточно сложная работа была, но сейчас она увенчалась успехом», — обратился Труханов к горожанам прямо с места эвакуации. «Я поздравляю одесситов с успешным завершением аварийно-спасательной операции по выводу такнера «Делфи» с пляжа. Мы убрали наконец-то это позорище. Проведена серьезная работа, можно сказать, хирургическая операция. У нас еще остались кадры, остались возможности, к сожалению, не такие, как были раньше… Нам нужно сделать выводы из того, что произошло. Эвакуация Делфи — это классический пример того, что происходит, когда за дело берутся не политики, а специалисты. Я благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе. Мы сделали действительно большое дело для одесситов и жителей всей страны, поскольку дальнейшее пребывание танкера на нашем пляже могло обернуться печальными последствиями на национальном уровне».

Понятно, что человек далекий от одесских реалий, спросит у того же Труханова: Геннадий Леонидович, но почему год?! Но это будет не совсем по адресу. На самом деле после вмешательства мэрии аварийные работы заняли полтора месяца. А стержневая причина позорной годовой задержки заключалась в том, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям признала кораблекрушение «чрезвычайной ситуацией техногенного характера», а Государственная экологическая инспекция и вовсе усмотрела в случившемся «признаки техногенной катастрофы», ведь из танкера до последнего момента лилось топливо. А это, если следовать закону, подразумевает, что устранять катастрофу должно было государство в лице центральной и областной власти. И власть такая — «раз, два, взяли!» — и организовала оперативный штаб по ликвидации катастрофы. Ну а про импотенцию Зеленский сам сказал. Так что помимо «сепаров», победного визита президента (мы пахали — я и трактор) должен опасаться и губернатор области Максим Куцый, ведь формально именно он не справился с поставленной гарантом задачей.

Посмотрим, конечно, что скажет президент во время визита в Одессу, и какие примет кадровые решения. Только я бы на его месте не слишком громко об эвакуации танкера кричала и прикрутила бы пафос. А то знаете, год из моря корабль тащить и наконец вытащить, это все равно что взрослому человеку гордиться «А я зад самостоятельно вытираю!» да еще и организовать по этому поводу оперативный штаб. Моща, да!