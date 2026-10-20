Почему люди стали бояться садиться в такси с началом войны? Потому, что таксисты или стучали в ТЦК, или просто сразу туда мужиков привозили. А потом стукачи тоже закончились, и бояться таксистов начали по другой причине — сядешь, а водителя по дороге будут останавливать на каждом блокпосту, он начнет «убегать», мчать по встречке, потом стрельба, могилизация… А пассажир — свидетель. Если, конечно, живой. И так вот — 24 на 7.

Однако последняя дорожная погоня, поставившая на уши всю Одессу, выбивается из будничного списка. Для начала — из-за особого садизма.

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Тут весь набор — преследование машины с мигалками, выковыривание водителя, избиение его жены под истошные крики. Мужик, правда, этого не терпел, вырвал у полицаев пистолет, но его задули газом и стреножили. А в брошенной на дороге машине сидело в это время трое малолетних детей избитой пары. Один, постарше, выбежал спасать папу, но полицаи отпихнули «сына врага народа». Мать где-то на земле валялась (будни).

Толпа прохожих пыталась остановить беспредел под крики «Мусора пи…сы!», но…

И вот как поначалу представили эту дичь сами полицаи, а после и придворные помойные СМИ: мужика, мол, тормознули за нарушение ПДД, сопротивление органам (половым) и завладение оружием. Херои. Только уже через пару часов бедолага почему-то оказался не в СИЗО, скажем, и не в кабинете у следователя, а… в учебке. Ибо «в процессе следствия выяснилось», что он ухылянт.

Я не буду в тысячный раз писать о моральной стороне вопроса. Радует лишь, что толпы народа, пытающиеся всеми силами отбивать людей у живодеров, становятся все больше и больше (тоже, поди, уже в учебках). Еще замечу, что так, как сегодня ТЦК, ненавидели разве что фашистов и полицаев, которые потом и висели на деревьях в «цветущем акациями городе».

Но так совпало, что одновременно с этим событием гестаповцы сообщили и о другом своем достижении — уголовном наказании для аналогичного беглеца-ухылянта, только задержанного полгода назад. Он тоже оказал живодерам сопротивление — сам залил их газовым баллончиком и отправил в нокаут. И ему таки влепили срок. Зато типа соблюли хотя бы попытку законности и правосудия. К тому же, в тюрьме гораздо лучше, чем в Аду ВСУ.

В последнем же случае бедолаге грозило бы лет сем тюрьмы. Но его — сразу «на ноль». И главное, нет такого закона на Украине. Даже показательно судить не собираются. Что говорит лишь об одном — совсем уже некого хватать, всех перебили…

Как и было задумано.