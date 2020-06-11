Одесса. Три года без Правды Кваснюка

11.06.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

В этот день, 11 июня, три года назад перестало биться самое горячее сердце Одессы — умер бессменный автор и ведущей программы «Правда» Григорий Витальевич Кваснюк.

Человек с большой буквы, Человек, обладавший уникальным даром — считывать и передавать мысли каждого здравомыслящего, каждого настоящего одессита. Он разговаривал со зрителями сердцем.

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В своей «Правде» Григорий Кваснюк обличал власть и навязываемую политику оголтелой украинизации. И делал это так, что у экранов, словно загипнотизированные, замирали как интеллектуалы, так и простые люди, что называется, из народа, и каждый про себя восклицал: «Да ведь и я думаю точно так же!». Все потому, что Кваснюк никогда не презирал ни сам народ, ни определение «народ».

Он и сам был из народа — в молодости, учась в университете, работал водителем «скорой помощи». Ему было мало жить одному под неким колпаком справедливости и здравого смысла — он хотел, чтобы так жили все. Поэтому и смотрели «Правду» не только в Одессе.

Можно сказать, что Григорий Витальевич умер на боевом посту, после съемки 127-го выпуска своей программы. Страшного 11 июня 2017 года мы все осиротели. И это правда. Одесситы пришли на его похороны с самодельными плакатами, на которых было написано «Прощай, наш друг!».

Часть жизни Григорий Кваснюк служил в милиции, в середине 90-х годов стал работать на телевидении, «выстрелив» во врагов своей правдой на телеканале АТВ.

Был Кваснюк и депутатом городского совета, и редактором газеты «Одесский вестник», а последние годы — активным участником партии «Родина», которой руководил Игорь Марков.

Когда на партию начались гонения, соратники Григория Кваснюка оказались – кто в тюрьме, кто в эмиграции, а сам телеканал АТВ закрыли. Григорий Витальевич продолжал выпускать свою… нет — нашу «Правду» на собственные средства, и называть фашистов фашистами.

При этом он подвергался политическим преследованиям, за здравый смысл его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины и конституционный строй. Журналиста постоянно преследовали и вызывали на допросы в СБУ.

Весь этот прессинг не мог не сказаться на здоровье — обострились давние проблемы с сердцем. При этом, даже лежа под капельницами в больнице, Григорий Витальевич никогда не отказывал российским коллегам в комментариях, постоянно выходил в прямые эфиры; когда казалось, что ему легче, он приезжал в Москву для участия в политических ток-шоу. Никогда не жалуясь никому. И его сердце не выдержало. Одно маленькое сердце, помноженное на свет, который никогда не погаснет, остановилось, ведь он рвал его за Одессу каждый день.

Надо сказать, что коллеги журналиста, с которыми он несколько лет проработал на телеканале АТВ, после событий 2014 года резко сменили политическую окраску и на похороны Григория Витальевича даже не пришли.

Обычно так падальщики «побеждают» мертвого льва. Они предпочли приспособиться к новым реалиям. Кваснюк — нет. Он не предатель. Никто не избежит, но не каждый поклонится — это про него, Григория Витальевича Кваснюка. Спи спокойно, Друг! Светлая память!