Новости Украины

Только ленивый не знает о повесточной истерии на Украине, когда «ласкаво запросыты» пушечным мясом на фронт тебя могут в любой точке, даже при выходе из общественного туалета. Тут, правда, с перспективой вручать надо — смотря кому.

Люди уже давно шутят, что украинские робин гуды отбирают повестки у богатых и раздают их бедным. Точнее не скажешь, потому что пока одни получают похоронки, другие, такое впечатление, что живут еще лучше, чем до войны. В ночных клубах гремит музыка, во время сухого закона после 18.00 алкоголь льется в кабаках рекой, только теперь это называется «зеленый и черный чай» — водка и коньяк соответственно.

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И заминированное море тебе доступно, если ты обладатель какой-нибудь золотой карты элитного клуба.

Даже дрифтеры подают звуки поздно вечером, мешая спать вместе с завыванием воздушной тревоги. И это несмотря на действующий с 05.00 до 23.00 комендантский час. А это значит, что если тероборона или иное бандформирование встретит ночью какого-нибудь пролетария, то отберет что есть, заставит отжиматься, а в худшем случае, еще и примотает к дереву или, обнаружив в телефоне любую ерунду вроде видео Шария, запишет в коллаборанты.

Буржуи же как были неприкасаемы, так и остались — потому что и набеги с повестками, и «комплекс профилактических мероприятий» с нарушителями комендатского часа нужны не для борьбы с «агрессором», а для того, чтобы обогащаться. Откосить от армии нынче на Украине дорого стоит, «гидно»…

В таком режиме Одесса и прожила весну с летом, то есть несостоявшийся курортный сезон — нищета по норам, господа по ресторанам. Но какой-то там отчет в Киев о проделанной работе сдавать все-таки понадобилось. Поэтому с наступлением сентября правоохранители ринулись в ночные рейды по увеселительным богадельням, и козла отпущения даже нашли — клуб-отель на пляже Ланжерон. Якобы там гулеванили после 11 вечера.

В связи с чем с обращением к общественности обратился гауляйтер Одесской области Максим Марченко, о достоинстве заговорил… бывший командир карательного батальона «Айдар».

«Последнее время некоторые люди стали забывать, что именно вооруженным силам они должны быть благодарны за спокойную обстановку в области. Все чаще правоохранительным органам приходится обнаруживать заведения, которые вопреки приказу работают в комендантский час. В это самое время наши военные рискуют жизнью на фронте для того, чтобы в тылу не ощущали войны. Так что некоторым людям уже давно следует задуматься, достойно ли они себя ведут в такое тяжелое время. Нарушая законные требования, они не только обесценивают жертву наших военных, но и подвергают опасности себя и окружающих, добавляя работы правоохранителям в тылу. Ведь победа — это дело и ответственность каждого гражданина», – заявил Марченко

Но вы же догадываетесь, что такое клуб-отель, да еще и на берегу моря — такие в Одессе только депутаты держат, поэтому в клубе стали отбиваться. Мы, мол, проводили благотворительную, а не увеселительную акцию (ночью). Готовы предоставить записи с камер видеонаблюдения — в пол-одиннадцатого уже шла уборка.

Нет, защищать хозяев жизни с непонятными благотворительными танцами, погружаясь в жабогадюкинг, я не собираюсь — пусть сами с оккупантами разбираются. Но диалог между «скромным обаянием буржуазии» и военными продолжился — Марченко выпустил на арену своего более говорливого холопа, бывшего журналиста и носителя георгиевских лент, спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

«Резонанс в украинском обществе вызвало событие и поведение персонала и посетителей одного из центров отдыха — клуба-отеля «М1», — заявил тот, хотя насчет резонанса наврал, ибо у кого там из посетителей жемчуг мелок народу начхать. — Сразу отмечу: нарушать правила комендантского часа не позволено никому. С радостью хочу сообщить, что персонал и все посетители поняли, что они нарушили эти правила и приносят свои извинения. Они единодушно решили предоставить соответствующую финансовую помощь подразделениям ВСУ. Хочу отметить еще раз, никакой толерантности к нарушителям комендантского часа, кто бы это ни был, или правил поведения в работе данных клубов, не будет. Единственное, что призываю всех — если вы желаете, и я вполне понимаю ваше желание, предоставить соответствующую финансовую помощь разным подразделениям ВСУ, это можно сделать обычным, а не таким неординарным способом».

Ребята, а как же закон? Ах, да, это же Украина — ну тогда хотя бы подобие закона… как? То есть всем теперь прилюдно можно «единодушно» откупаться? А если откупились, то никто ведь на самом деле не узнает, было ли нарушение, или так военные теперь будут щемить все, что шевелиться?

Или это такое завуалированное коммерческое предложение — несите нам баблище, и хоть до утра отплясывайте, а мы в это время какого-нибудь близорукого скрипача из филармонии, у которого на попечении больные родители, покрутим и в армию заберем. Главное чтобы для отчетности хватило, смертников этих…

Помните, кстати, историю, как в начале лета очередные «хозяева жизни», также посетители одесского пляжного клуба, настолько оборзели, что занялись сексом посреди белого дня на глазах у отдыхающих с детьми. Казалось бы, влепите им хулиганку, ан, нет — вселенский поднялся стон: «В армию отправить! Обоих! И бабу тоже!».

Братчук с Марченко, опять-таки, не преминули рассказать о достоинстве и морали; патриоты хотели извращенцам «хоть за горло подержаться» — «побратымы» на передовой гибнут, а у этих блуд! Но только знаете чем все закончилось? А ничем. Потому что мужик тот, секс-мачо, змагаром из Белоруссии оказался. А это другое.