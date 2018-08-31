Одесса: учебный год еще не начался, а маразм национализма уже торжествует!

31.08.2018, Одесса, Игорь Плисюк, журналист

Вас, молодой человек, таки снова интересует, как у нас в Одессе обстоят дела с так сказать, народным образованием? – Ведь начинается новый учебный год. И я вам отвечу!

Думаю, не удивлю тем, что с самого своего основания наш город стремился стать не только торговой столицей империи, но и одним из центров её науки и культуры. Потому как – и незабвенный наш Дюк де Ришелье, и его преемники –– что граф Ланжерон, что князь Воронцов, равно как и прочие, основывали гимназии, лицеи, народные училища и школы.. А последний из полновластных генерал-губернаторов, он же первый Почетный гражданин Одессы, граф Строганов – использовав все свое влияние при дворе, настоял на основании именно в Одессе славного Новороссийского университета… Они понимали вечную истину: чем выше просвещенность граждан, тем сильней и конкурентоспособней держава!

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Времена менялись, менялись режимы, но извечное отношение настоящих одесситов к образованию как к святыне оставалось и передавалось из поколения в поколение. Ибо понимание того, что знание – это, таки да, сила, закрепилось у нас едва ли не на генетическом уровне. Прагматичные мои земляки четко усвоили: человек, получивший базовые знания, умеет хорошо думать и принимать верные решения. Его ум дисциплинирован и готов к работе в любом направлении. И чем лучше он подготовлен, тем успешней он будет в жизни.

Увы, все годы «незалежности» были и годами форменного интеллектуального геноцида. Перманентное упрощение школьных программ и одновременная ползучая украинизация образования в преимущественно русскоязычной Одессе уже привели к тому, что дети порой не знают ни одного из двух «конкурирующих» языков. И, соответственно, плохо воспринимают то, что им преподают на чужом, украинском… А то, что происходит в последние, «революционные» годы, и вовсе понизило реальный уровень знаний в школах до критической отметки. И это, кажется, является целью нынешней власти. Заменить в детских умах незыблемую базу основ естественных наук, а следовательно, и логики, приучающей к самостоятельному мышлению, примитивными навыками пользования компьютером без понимания элементарных принципов его действия… Подменить истинное понимание законов и направления развития мировой и отечественной истории сфальсифицированным её «эрзацем» в духе пресловутого «Института национального маразма и склероза» пана Вятровича. Этому режиму нужны не мыслящие свободные граждане, но тупые исполнители «вказивок», приёмники транслируемых преступных идей и приказав! И этим хунта сама готовит себе неминуемый крах…Но об этом немного позже. А пока – таки вернемся к Одессе перед началом учебного года.

…Я не буду говорить о том, что, как всегда, больше всего это время радует книготорговцев да продавцов канцтоваров. Потому как львиную долю школьных учебников, которые формально, должны выдаваться бесплатно, родителям приходится покупать, причем за немалые деньги. Почему-то в школы они не попадают в должном объеме, зато у частников всегда есть! Заметим, напечатанные по госзаказу и на казенные деньги! Да и цены на канцтовары тоже, кусаются.

Не стану я и говорить об идиотизме почти обязательного обряжения детишек в наряды стиля «я у мамы свинопас» – хуторянские вышиванки и прочие псевдо-народные атрибутоы, для Одессы никогда родными не бывшие. А ведь многие из директоров школ, одержимых бесом национализма, требуют этого в императивном порядке.

Но вот что меня больше всего возмущает. Уж четвертый год подряд родителей школьников загодя предупреждают: не несите цветов учителям, а… волоките «добровольную помощь пострадавшим героям АТО». Проще говоря, исконное наше уважение к тем, кто детишек учит уму-разуму, насильственно заменяется вымогательством в пользу карателей! Причем порой загнанные в угол учительницы звонят папам и мамам и Христом-Богом умоляют: не надо цветов, директор увидит – меня уволит! И вместо традиционных первых уроков на тему славной истории Одессы (ведь 2 сентября – день её основания, День города) устраивают псевдопатриотические промывания мозгов на «актуальные» темы типа «Украина – единая держава». Причем с участием тех же карателей да «активистов» неонацистского толка.

Вот и на сей раз мадам Елена Буйневич, руководящая в нашей мэрии народным образованием, опубликовала на своей странице в Фейсбуке, целый список того, что всенепременно надобно тащить и без того изрядно поиздержавшимся родителям школьников для поддержки тех же «героев АТО». Как бы – на добровольной основе… (См. скан)

А угодливые администраторы от просвещения буквально берут за горло и педагогов, и семьи учеников: не принесете «доброхотные даяния» (или их денежный эквивалент, причем с указанием не слишком скромных сумм!) – пеняйте на себя! И зачастую не только угрожают, но и организовывают форменную травлю и детей, и их родителей. Вплоть до прямых доносов на «сепаратистов» в СБУ!

А напоследок вернусь к тезису о том, что хунта сама себе роет могилу и на ниве образования. Ведь одна из ее фанатичных защитниц майданного толка, псевдо-писательница Лариса Ницой недавно потребовала исключить из школьного курса и математику, и физику с химией. Дескать, нам, патриотам-гуманитариям, все эти нудности не нужны! И вспомнилась мне крылатая фраза некоего немецкого профессора времен победоносных войн Пруссии с Австро-Венгрией, а потом и Францией. Её, кстати, часто приписывают Железному канцлеру Отто фон Бисмарку. Звучит она так: «На полях сражений победил прусский учитель!» И смысл её прост: бисмарковская система всеобщего народного просвещения воспитала новое поколение думающих и образованных граждан и солдат, воевавших не тупо, но с умом и пониманием. С инициативой и использованием того, чему их научили народные школы и гимназии! Ведь уже тогда, во второй половине ХIХ века, последние достижения военной техники, к примеру, артиллерии, требовали солдат и офицеров с серьезной математической подготовкой. Да и тактика со стратегией подразумевала не безмозглых исполнителей приказав на всех уровнях, но людей с инициативой и умением думать. А время прусской муштры сменилось истинной военной наукой фельдмаршала Мольтке и прочих военных мыслителей…

И что уж тут говорить о войне нашего времени, культ которой насильственно навязывается новому поколению! Ведь в ней – суперсовременная техника и вооружение играют первоочередную роль. И тупое умение тыкать пальцами в кнопки как на модных гаджетах явно не заменит понимания и смысла действий. А оно-то и невозможно без базовых знаний, которые как раз и дают ненавистные «патриотам» основы естественных наук… Впрочем, даже артиллерия превращается в груду металла без знания математических основ баллистики и элементарных законов ньютоновской физики…

Может, оно и к лучшему. Ведь просвещенные убийцы куда страшнее необразованных фанатиков. А детей своих мы все равно и выучим, и воспитаем, как нужно. На то она и Одесса, чтобы оставаться собой даже в самые тяжкие и подлые времена! И если не мы, то наши дети приложат руки и умы к возрождению былой славы и новому процветанию! Вопреки всему маразму нынешнего режима, уже обреченного своей воинствующей тупостью на гибель!