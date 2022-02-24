Одесса: Управление городом перешло военному командованию — люди раскупили корвалол и хлеб

Новости Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с обращением к горожанам: «В связи с введением военного положения управление городом переходит военному командованию. Мы начали жить в других реалиях».

Он напомнил, что передвигаться теперь по улицам нужно исключительно с документами, удостоверяющими личность.

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«Многие воспринимают эту ситуацию, как во сне, но на самом деле все это происходит наяву», — посетовал Труханов и заверил, что мэрия не снимает с себя каждодневных бытовых задач.

В качестве примера он привел ситуацию в супермаркетах — дескать, в них чуть ли не давка, а работают не все кассы, что вгоняет и так запуганных покупателей в панику, поэтому с представителями торговых сетей ведутся переговоры. Несмотря на мелочность данного замечания на фоне рушащейся экономики страны и самой страны, уже к обеду выяснилось, что люди действительно массово сметают с полок магазинов и рынков простейшие продукты питания — хлеб, крупы, макароны, а в аптеках наблюдается дефицит корвалола и других простейших успокоительных средств вроде валерьянки и пустырника.

Также в районе 15.00 закрылись почти все банки и магазины. А с 23.00 в Одессе был введен комендантский час, который будет действовать до 6.00 пятницы — в этот период гражданам запрещено покидать дома и перемещаться на транспорте. Как заявили в ОГА, «в дальнейшем комендантский будет вводиться по ситуации».