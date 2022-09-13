Одесса: Ужимки смердов под ногами Екатерины

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Новости Украины

А может быть, ты, читатель, сможешь объяснить, как у них так получается — и рыбку съесть, и на передовую не лезть?..

В День города, 2 сентября, к памятнику Екатерине II приходят адепты местной ячейки партии «Европейская солидарность», чтобы надеть на нее красный (кровавый) колпак, однако полицейские, несмотря на потрясание депутатскими корочками, не пускают их — охрана монумента круглосуточна.

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Однако через восемь дней к императрице совершенно спокойно подходит какая-то оборванка и выводит на постаменте баллончиком «Екатерiна = Путiн», как будто это что-то плохое. Но только выводит не эстетично, коряво, с намеком на уголовную статью за хулиганство.

Понятно, что одесситы возмущаются — но про себя или между собой, в соцсетях, потому что убрать «кативныцю украйынського народу» повелели уже все — презик, министры, одесский гауляйтер….

Казалось бы, бродяжка-вандал просто была использована и попала в струю, как Грета Тумберг в «удобную экологию». Но орден ей почему-то не дали — напротив! Одесская полиция выдала ориентировку:

«Устанавливается личность, которая раскрасила краской памятник Екатерине II».

Смешные, конечно, полицейские, потому что к моменту выхода ориентировки Шарий уже слил данные на нашу героиню, которой оказалась некая Маричка Бойко, студентка исторического факультета Одесского университета имени Мечникова и членша все той же «Европейской солидарности» Порошенко.

Народ идиотину не только идентифицировал, но и, с подачи Шария, прошелся по ее отнюдь не городской, не одесской, а хуторской внешности — опять понаехавшие одэсьци рядятся в одесситов («по-настоящему зовусь я Живопыра». «Оно и видно»). Однако привязывать к протоколу Шария полицейские, по понятным причинам, не стали. Зато коммунальщики молодцы — экстренно помыли после Марички памятник.

Если бы ты, читатель, был одесситом, то в стотысячный раз подумал бы, глядя на фото этой юной Шариковой — «пропал исторический факультет университета Мечникова».

С другой стороны, а чего ждать, ежели лекции на факультете читают сами «климы чугункины» — например, глава Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк. Он тоже высказался в Фейсбуке, комментируя ориентировку полиции.

«…Весной 1917 года городские власти Одессы были мудрее, потому что из-за подобных процессов и протестов чучело кровавой изуверши было закрыто брезентом от возмущенных одесситов. А сейчас одесская полиция показала свою «осведомленность» в истории Одессы и даже не в курсе, что это не памятник истории и культуры, и что никакого состава преступления и нарушения закона здесь не может быть совсем».

И только после того как побратимы закозлили проФФесора — «чего ж ты большевиков нахваливаешь?!» — он добавил в пост строчку «это во времена Временного правительства, большевики здесь ни при чем».

Стерненко тоже прошелся по ориентировке:

«Вы уверены, что руководство одесской полиции служит Украине? Ибо видя, как оно беспокоится о судьбе памятника Путину в юбке, складывается совершенно иное впечатление».

Но зрада подоспела откуда не ждали. В защиту Екатерины неожиданно высказался начальник городского департамента охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков:

«Памятник основателям города является неотъемлемым элементом ансамбля Екатерининской площади, Приморского бульвара с Потемкинской лестницей и всего ядра исторического центра Одессы, сформированного в 19-20-м веках. Эта территория представлена в номинационном досье города-порта для включения в ЮНЕСКО, поэтому не может быть изменена. На пути к ЮНЕСКО задачей власти Одессы и Украины является приведение номинированной исторической территории и находящихся на ней архитектурных ансамблей 19-20 веков в состояние, максимально соответствующее этому периоду. В туристических буклетах всего мира будет написано: «Попав на территорию этого объекта ЮНЕСКО, вы сможете насладиться атмосферой города-порта Одессы конца 19, начала 20 веков, периода наибольшего развития этого уникального исторического города Северного Причерноморья».

Что интересно, именно Мещеряков стал когда когда-то одним из инициаторов демонтажа с Куликова поля памятника Ленину, он и руководил «операцией». Памятник сносили по-скотски, по частям, ночью — сначала спилили голову, долго волокли ее на веревке, она падала; защищавших Ильича пенсионеров избивали, препятствуя проезду на Куликово «скорых».

Очевидно, что именно благодаря таким как Мещеряков в Одессе и раскрыли свои варежки гуцалюки, стерненки и прочие студентки нового истфака. Бить можно безнаказанно? Значит можно и жечь. А теперь вон оно как оборачивается…

Видимо, из этого чиновника — а иных в Одессе для вас нет — просто решили лепить «доброго полицейского», потому что со стороны «злого» 12 сентября прилетела весточка — как сообщили в управлении полиции охраны в Одесской области, «памятник Екатерине II больше не охраняется».

Оказалось, что еще в мае мэрия уменьшила годичную сумму, необходимую для досмотра памятника, «с 2 млн 170 тыс. грн до 951 тыс. 100 грн». Таким образом, денег на круглосуточную охрану Екатерины не осталось. Якобы. И задним числом. И в этот же день некий Артак Григорян, щирый украинец — тоже из университета Мечникова, но уже с кафедры прикладной математики (и там Гуцалюк может преподавать — и так везде с прикладом ходим) опять изгадил свежепомытый памятник красной краской.

Такая у клоунов война. Но только не на передовой, где им не мешало бы оказаться. Может быть, хоть там противники объяснили бы, что хуже позора для русского памятника, чем охрана предателей, и быть не может?..