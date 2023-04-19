Одесса. В концлагере «Солнышко» разрешили кислород 2 и 9 Мая. Но это не точно

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Когда в 1943 году король Дании решил лично посмотреть, что происходит с датскими евреями в чехословацком концлагере Терезиенштадт, его тут же принялись приводить в порядок: разбили клумбы, повесили табличку «Детский сад», поставили спортплощадки, починили водопровод, провели футбольный матч и концерт детского хора. Даже сколотили бутафорские ларьки с мороженым.

У королевской комиссии, прибывшей в лагерь смерти на три часа, должно было сложиться впечатление, что Терезиенштадт — это такой себе курортный беззаботный городок, где поют и танцуют. И главное, получилось, ведь перед визитом короля большинство заключенных были уже в могилах или в Освенциме, а остальные, опасаясь подобной участи, молчали.

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Вам это ничего не напоминает?..

Одесским узникам внезапно пообещали кислород и мороженку — в гестапо задумались над тем, стоит ли объявлять длительные, в несколько суток, комендантские часы 2 и 9 Мая, как это было в прошлом году?

«Пока ситуация говорит о том, что нет необходимости вводить комендантский час на длительное время. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет понятно, что угроза усиливается, обязательно будут такие рекомендации предоставлены на введенные ограничения», — заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Год назад, 2 и 9 Мая, по Одессе прошли массовые облавы (люди сидели запертыми в своих квартирах), но, видимо, это не принесло ожидаемого эффекта — мало сепаров наловили. Теперь тактику решили изменить, рассуждая, похоже, так: ну, не выдержат мужики, все равно с цветами к мемориалам потянутся, а тут мы им повестки и вручим.

Касательно же тех, кого все-таки порадовала новость — «Спасибо, дорогие фашисты!» — то и не знаю, как реагировать «на столь щедрый подарок», который кое-кто посчитал глотком свободы («адекватник» прямоходящий — вообще штука страшная).

Ведь последние девять лет и траурные мероприятия по жертвам 2 мая, и многотысячные шествия Бессмертного полка не обходились без провокаций, избиений, задержаний. Не все только на это обращали внимание. Жаль.

Проход через рамки металлоискателей, обыски полицейских, избиения и задержания лишь за то, что какой-то дальтоник из полиции увидел в толпе запрещенную Георгиевскую ленту. Ее не было, ему показалось, но это уже был повод для того, чтобы таскать человека по асфальту, пинать берцами, тянуть в «бобик». В 21-м еще, помню, глухонемую девушку так на Аллее Славы избили.

За все это, то есть, «дорогие фашисты, спасибо!»? Этому вы радуетесь? Этого хотите?

Напомню, также, что там, где не дорабатывала полиция, дорабатывали сексоты-патриоты. Может, кто забыл, но именно в Одессе, и именно издеваясь над родственниками погибших в Доме профсоюзов людей, начали свою большую политическую карьеру и убийца Стерненко.

Ныне он патриот всеукраинского масштаба, которого из-за патриотизма даже в тюрьму упечь не могут, и всеодесский преступник Ганул, занятый сдачей в СБУ «пророссийского элемента».

Стерненко стрелял из пистолета по черным шарам, которые ежегодно запускались в небо в память о погибших, а Ганул жрал на глазах вдов и матерей шашлык — «шашлык из колорадов»…

Попутно ублюдки фиксировали видеокамерой происходящее, а записи сливали в гестапо. И когда нужно экстренно сдать отчет по зачистке сепаров, в СБУ до сих пор пользуются этими записями. А на них просто люди. Просто идущие к памятникам с цветами.

И вы это называете свободой?

Кстати, имел тут несколько бесед с обывателями — обсуждали аусвайс-систему на майские даты — трагическую и священную. Так вот некоторые уверены:

«Это для того, чтобы не было провокаций».

Это каких, интересно, провокаций — чтобы Ганул на людей не нападал? Трижды «ха»!

Как разгоняет уже местная пропаганда, драконовские меры безопасности (комендантский час отменить, но завезти в город стада полицаев) нужны потому, что речь идет о «подготовке РФ к массированному обстрелу Одесской области в честь «сакральных» для россиян дат — 2 и 9 мая». Для «россиян сакральных»… Так и хочется сказать некоторым одесситам: вас, русских, специально отделяют от таких же русских, а вы ведетесь.

«Это вполне вероятные по аналитике даты, к которым враг может тщательно готовиться, откладывая атаки», — пояснила упомянутая Гуменюк.

Это свобода?..

А, впрочем, да. Как для концлагеря «Солнышко».