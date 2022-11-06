Одесса в оккупации: История со сносом памятника Екатерине подходит к финалу

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Новости Украины

Борьба нанайских мальчиков вокруг памятника Екатерине II в Одессе продолжается. Побеждает команда с желто-голубыми бубнами. О чем радостно рапортовал мэр города Геннадий Труханов:

«Голосование на платформе «Социально активный гражданин», посвященное дальнейшей судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», — написал Труханов в Фейсбуке.

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Только мэр забыл о том, что упомянутая им платформа для голосования работала как-то странно, выборочно — например, если люди ставили галочку под пунктом «Сохранить памятник на своем месте без изменений», почему-то «зависала» или просто не засчитывала ответ. А список все-таки сумевших проголосовать героев сейчас наверняка изучают в СБУ.

Но вот как это «честное голосование» видит Труханов:

«Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании».

Тут, правда, непонятно, кого Труханов имел в виду под «провокаторами» — нацистов, каждодневно уродующих памятник и бегающих возле него с гранатометами, или голосовавших против сноса?

«Следующий шаг — вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Со своей стороны я уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения».

Напомню, к слову, что в сентябре депутаты горсовета уже пытались решить судьбу Екатерины, но «зрада» подползла откуда не ждали — за перенос императрицы проголосовали только 17 депутатов из 64-х, из-за чего и было объявлено потешное интернет-голосование.

«Убежден, что результаты свободного голосования на платформе «Социально активный гражданин» будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать «за» демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства», — заключил Труханов.

О том, что думают по поводу сего спича сами одесситы, красноречиво говорят комментарии под лживым насквозь постом Геннадия Леонидовича:

«Не верю этому фальшивому голосованию!».

«Нас разводят откровенно!».

«Геннадий, тебе этого не простят».

«Никогда одесситы не допустили бы этого, и одесситы за это не голосовали!».

«Наступила эра мракобесия! Это эпоха вандализма!».

«Следующим тогда по логике надо сносить оперный театр. Его тоже при Новороссии построили. Да и всю Одессу заодно».

«Какая дикость! Давайте сразу рассматривать снос Потемкинской лестницы, памятника Воронцову. Чтобы два раза не вставать».

«Несмотря на войну», вы решили важную проблему… идиоты. Больше нечем заняться».

Ликуют только профессиональные украинцы на дотациях — «одэсьци» без одесской прописки. При этом упорно не признают одесского мэра своим.

«Мы вместе победили Труханова с российским маркером. 30 ноября сессия городского совета поддержит демонтаж и перенос памятника Екатерине II в музей. Это очень хорошо, Труханов потерпел поражение вместе с Путиным и другими любителями Катьки. Поздравляю всех причастных», — выразил восторг СБУшный стукач Демьян Ганул.

В депутатах он уверен — что-то знает.

А что до Труханова, то никто уже не удивится, что перед очередной сессией он выступит, например, с таким воззванием:

«Большинство одесситов проголосовали за переименование Одессы в Кочубеев».