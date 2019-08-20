Одесса: Вадим Черный будет сидеть

20.08.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, впервые за многие годы я таки согласен с решением наших блюстителей закона. Сегодня Киевский районный суд Одессы огласил вердикт, по коему обвиняемый в гибели девяти человек во время пожара принадлежащего ему отеля «Токио-Стар» местный бизнесмен Вадим Черный ближайшие 60 суток проведет в СИЗО без права выхода под залог. Как же это было?

…Вы уже знаете о трагедии, которую мы описали на днях. Люди, находившиеся в клетушках без окон и естественной вентиляции, фактически, стали жертвами чудовищного и многолетнего нарушения всех возможных и невозможных норм и правил… Но, несмотря на вопиющий характер происшествия, хозяин заведения, бывшего для постояльцев местом перманентного риска, отбивался от Фемиды всеми конечностями.

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Чего только он вчера и сегодня не творил на судебном заседании, определявшем ему меру пресечения! Требовал отвода судьи — дескать, я когда-то писал он нем на своём сайте, обвинял полицию в пытках и давлении, желал сменить место рассмотрения дела, а заодно и поменять команду прокурорских чинов, занимающихся им… И даже — в качестве «тяжелой артиллерии» – привлек в зал заседаний своего духовного наставника, «главного раввина Одессы и Юга Украины» Авраама Вольфа, который пожелал взять на поруки достойного человека, которого он знает только с хорошей стороны…

Право, последнее меня (равно как и многих моих земляков-евреев!) изрядно опечалило. Ведь вмешательство духовного лица в явно уголовное дело прямо противоречит что представлению об Украине как государстве светском, что — элементарной морали, отделяющей вероисповедание и национальность от судебной и следственной практики. А если учесть, что рав Вольф является гражданином Израиля, так и вовсе, действия главы местной хасидской общины «Хабад» выглядят странно и оказываются вне юридического поля, скорее играя на руку антисемитам.

Право, все это походило на сознательное оттягивание принятия судом единственно верного решения в хлипкой надежде на то, что силы внешние как «бог из машины» помогут проходимцу избежать давно заслуженного цугундера. Но, очевидно, для премьера Израиля, бывшего в нашей стране с визитом, эта история не стала поводом влезать в еще один скандал. Тем паче, уж совсем непристойный.

И я уж тихо молчу о тех беспомощнывх аргументах, которые пытался приводить в свою защиту Черный — в стиле того, что, дескать, я владелец только первого этажа, а пожар начался на втором, у коего другой хозяин! Это в отеле-то, функционировавшем как единое хозяйственное и административное целое! Из той же области и его ламентации на предмет — ну здесь же все моё, непосильными трудами нажитое, куда же я сбегу-то, отпустите домой, граждане начальнички!

Но главным аргументом для того, чтобы на первоначальном этапе признать предъявленные Вадиму Черному прокуратурой и следствием подозрения весомыми, стал абсолютно вопиющий факт. То, что его «отель» – муравейник из клетушек, на которые поделили бывший трамвайный ангар, больше ДЕСЯТИ ЛЕТ во всех документах числился, как складские помещения! То есть — речь идет о злостном нецелевом использовании здания, в итоге, повлекшем за собой человеческие жертвы. И кто же за это должен отвечать, как не его владелец, одновременно являющийся и руководителем компании, занимающейся его эксплуатацией?!

И здесь — самое время поинтересоваться: – а как насчет того, чтобы соседние места на скамье подсудимых возле пана Черного заняли те чиновники, которые и дали разрешение на явно неправомерное превращение здания трамвайного депо в «склад», и — все эти годы «не замечали» фактически нелегальный отель-бордель, реклама которого красовалась по всему городу! Что называется — ждем логически и юридически закономерного продолжения «банкета справедливости». Жаль только, что начался он столь поздно, после гибели ни в чем не повинных людей, ставших жертвами своей доверчивости и алчности, да халатности дельцов и чинуш.