Одесса важна как Севастополь, ее нельзя отдавать врагу, – эксперт

Анатолий Лапин.  
12.12.2025 09:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Новороссия, Одесса, Россия, Спецоперация


Россия обязательно должна вернуть Приднестровье и Одессу – исторические земли Новороссии. Порты Одессы настолько же важны, как и Крым, поэтому оставлять ее интервентам ни в коем случае нельзя.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил  директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы завершить этот полумесяц с Новороссией – от Харьковской, через Донбасс, через Запорожье, через Херсон, – надо занять Николаев, Одессу и Приднестровье, правобережный Херсон.

Для нас это жизненно важно, мы не можем допустить, чтобы Украина была на море. По целому ряду причин, не только по причине атаки на танкеры, а, в первую очередь, по причине того, что это резко облегчает Украине снабжение и постоянно угрожает нам.

Постоянно Франция, Англия угрожают интервенцией и тем, что они собираются ввести свои «ограниченные контингенты» в Одессу, как они это уже делали и в 20-е годы прошлого века, и как это делали румыны и немцы во время Великой Отечественной войны.

Мы никак не можем этого допустить. Одесса, во-первых, русский город, во-вторых, это стратегический порт на Черном море, мало с чем сравнимый. С его ценностью могут сравниться только крымские порты типа Севастополя», – заявил Сорокин.

