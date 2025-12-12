Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия обязательно должна вернуть Приднестровье и Одессу – исторические земли Новороссии. Порты Одессы настолько же важны, как и Крым, поэтому оставлять ее интервентам ни в коем случае нельзя.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

