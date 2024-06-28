Одесса вернется в Россию, вместе с Харьковом или Херсоном – экс-командующий Черноморским флотом

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 16:12
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Одесса, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Харьков, Херсон


Одесса, Херсон и Харьков – это русские города, которые вернутся в Россию. Им повезло меньше, чем Крыму, и они не смогли сделать это в 2014-м году, потому что не было силовой поддержки, которую оказал Черноморский флот крымчанам.

Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил бывший командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесса, Херсон и Харьков – это русские города, которые вернутся в Россию. Им повезло...

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«Я не думаю, что в Одессе или Херсоне русский дух меньше. Если и меньше, то не очень намного. По поводу того, что именно Черноморский флот сохранил… Черноморский флот как база присутствовал в русской общине, он помог и обеспечил все последующие действия, но в Одессе и в Херсоне очень много русских людей, я думаю, что даже, наверное, большинство. Им просто не повезло, у них просто не было поддержки военной базы России», – отметил он.

«Если бы она там была, Одесса безболезненно и бескровно отошла бы к России – и Херсон, и Харьков, и так далее… Но это все пройдет, русскость как была, так и останется, я уверен, что эти города вернутся обратно в Россию. Жаль, конечно, что приходится такой ценой к этому идти, но по-другому мы просто не можем», – заключил Витко.

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