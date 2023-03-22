Одесса возвращается в зону боевых действий

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Накануне вечером и ночью объекты на территории Украины вновь подверглись ударам ВС РФ.

Сообщается о поражении аэродрома в Одессе, откуда регулярно осуществляются атаки на Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Воздушные Силы Украины уверяют, что Одессу атаковал российский Су-35, который выпустил несколько дает Х-59. Две из них якобы были перехвачены. При этом местные паблики пишут, что объекты на территории аэродрома Школьный все же были поражены.

Депутат Верховной рады Украины, одессит Алексей Гончаренко в своем канале заявил, что удар пришелся по гражданскому объекту – многоэтажному зданию, но распространяется версия о том, что по нему прилетела ракета украинской ПВО в результате неудачного пуска.

Экс-кандидат в сэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что удар по Школьному был актом возмездия за атаку на Джанкой, которую накануне осуществили украинские беспилотники с этого аэродрома.

«После сбитого Reaper я высказал прогноз, что ответ будет по Крыму, а он в свою очередь может повлечь атаку на порты Большой Одессы. Вчера писали, что Джанкой накрыли БПЛА с территории Одесской области. И вот вам, пожалуйста, два взрыва в Одессе. Нам надо готовиться, что с началом объявленной операции по деоккупации полуострова, наш город, как база беспилотников и морских сил снова вернется в зону боевых действий», – пишет Азаров в своем блоге.

Гончаренко же убеждает, что били по Школьному не за это.

«Рашистские зет-каналы пишут, что взрыв в Одессе – это «удар возмездия» за Джанкой. Дорогие читатели, я уже не раз повторял и снова повторю, не ведитесь на эти рашистские провокации — они всегда говорят, что это месть за что-то. Они найдут тысячи причин, по которым мы должны получить ракеты на головы. Поэтому только единственная позиция верна — это позиция ВСУ. Они знают, что делают. А русский военный корабль пусть идет туда, откуда пришел», – написал Гончаренко.

Военный аналитик, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук подтверждает удары по аэродрому в районе Одессы, в ангарах которого, по его информации, собирали беспилотники для ударов по Крыму. Кроме того, там могли располагаться ракеты для комплекса «Гром», которыми Украина вероятно пыталась ударить по Крыму 4 марта, когда был атакован аэродром в Гвардейском.

«По неподтвержденной информации, попадание пришлось на один из ангаров, где проходила финальная сборка и дооснащение разведывательных и обычных коммерческих БЛА боевой частью», – отмечает Звинучук.

Он считает, что ударив по аэродрому, Россия могла сорвать планы ВСУ нанести массированную атаку по Крыму.

«В ближайшее время в командовании ВСУ планировали нанести массированный удар по Крыму. В последние дни в Одессу на территорию Школьного активно перевозили беспилотники различных типов, в основном — китайские Mugin-5. На аэродроме их намеревались перепрошить и подготовить к атаке на Крым. С начала марта на испытательном полигоне «Тузлы» украинские подразделения проводили испытания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». 4 марта по аэродрому в Гвардейском, вероятно, попытались нанести удар этим ОТРК… Пока неясно, насколько серьезно повреждены украинские объекты в Школьном в результате российского удара. Даже в случае уничтожения хотя бы одного из ангаров урон будет довольно ощутим: ВСУ могут скорректировать планы», – указывает аналитик.

Кроме ударов по Одессе, на Украине была объявлена воздушная тревога в ряде северных и западных областей. Это связано с БПЛА «Герань», которые летели выявлять системы ПВО. Известно о взрывах в Киевской, Хмельницкой и Черниговской областях, местные власти этих регионов сообщают об успешной работе ПВО и отсутствии разрушений.

Генштаб ВСУ уверяет, что были сбиты 16 из 22 дронов. Куда попали остальные – неизвестно. В виду того, что киевский режим ввел тотальный запрет на публикацию результатов ударов, пока альтернативной информации об итогах налета нет.