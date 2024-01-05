Шизофрения, когда домкомы (Швондеры и прочие Заукраинько) терроризировали соседей за свет в квартирах по ночам — стала историей. Включают свет, чтобы сходить в туалет, например, значит «наводят рашистские ракеты». Это касалось первых месяцев начала СВО, когда ничтожества с синдромом вахтера вступили в тероборону и изводили всех, кто без синдрома, угрозами «сообщить в СБУ». За то же «горящее» окно, за красную одежду (в СБУ тогда «авторитетно» предостерегли, что «русские шпионы ходят в красном или с красными аксессуарами»). Изводили жителей верхних этажей просто по факту их проживания. Швондеры же посыпали крыши мукой и, если видели на муке птичьи или кошачьи (а какие?) следы, то «логично» стучали куда надо — «кто ближе к чердаку, тот и навел ракету»…

Когда же, еще прошлым летом, теробороновской швали сообщили, что она не освобождается от отправки на фронт, домкомовские активисты вмиг разоружились, поменяли одежду с камуфляжной на безликую, и перестали отсвечивать. Грибки сейчас чинят на детских площадках и пытаются плодиться очередным украинцем, дабы не попасть в ВСУ (не поможет).

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Зато военные!.. Военные же остались!

Так, на новогодние праздники одесские паблики потрясло письмо местной жительницы, по старой памяти оказавшейся виноватой в том, что ночью у нее горел свет. Правда, на этот раз «преступление» не обошлось стандартной травлей в дворовом чате «Проклятая сепарша, кремлевская подстилка, набутылить и на кладбище!» и будничным лайтовым выбиванием двери…

«В два часа ночи охране, которая стоит у нас на перекрестке и контролирует порядок на улице во время комендантского часа [имеется в виду блокпост ВСУ], не понравилось, что у меня горит свет на кухне. И если раньше они лупили фонариками, якобы показывая нам, что пора спать, сегодня выстрелили в окно 13-го этажа. И дырка в стеклопакете с пулькой осталась. Так что берегите себя — тут и врагов не надо, своих хватает», — написала шокированная одесситка.

Напомню, что данный «воспитательный акт» (или «профилактическое мероприятие») был исполнен представителями власти, неустанно валающей о «проклятых орках», оставляющих людей максимум — без жилья, минимум — без стекол. Да еще зимой, да еще на праздники, впрочем, Украиной отмененные…

Сама же пострадавшая добавила:

«Полиция была. Сказали, что мы не одни так пострадали, в других домах тоже такое есть, люди жалобы писали на то, что светят фонарями в квартиры, но до 13-го этажа еще не стреляли. Вот так вот».

Вот так вот — даже в «мелочах» они украинцы.