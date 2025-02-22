Одесса: Взрываются электроподстанции и военные прокуроры

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Несмотря на то, что нацистская пропаганда выставляет минувшие атаки на Одессу, уничтожившие несколько электроподстанций, «полным апокалипсисом», горит, взрывается и искрит все вокруг явно не от «налетов рашистов» и не после тревог. Все так внезапно, так противоречиво и так несуразно полыхает совсем по иной причине.

Агонизирующие тэцэкашники ловят в жилых кварталах «ухылянтов», стреляя в них прямо на детских площадках; предприимчивые граждане растаскивают по домам сбитые дроны (всплывут потом на барахолках), а калечащие прохожих и выносящие стекла взрывы — отнюдь не результат воздушных боев.

Так, делом чести для себя (че-е-е-го?) силовики назвали подрыв машины сотрудника военной прокуратуры. Прежде ведь «самовозгорался» какой-то там тэцэкашный хлам, а тут вдруг — внедорожник шишки.

Посреди белого дня, в элитном районе города на проспекте Шевченко вспыхнули три машины. До этого прозвучал сильный взрыв, контузивший случайного прохожего.

По горячим следам «мастера спецэффектов» не нашли, однако в СБУ сразу выдали, что «целью злоумышленников был «Лексус» действующего сотрудника прокуратуры, который ранее был руководителем группы специализированной военной прокуратуры».

Ну и сходу, что «за подрывом стоят российские спецслужбы, а исполнителя завербовали традиционно — по интернету».

И только через сутки появилась рапортичка о «задержании агента ФСБ».

Им оказался 18-летний одессит.

«Оккупанты завербовали его через телеграм-канал по поиску «легких» денег. По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. Для увеличения разительной силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора», — сообщили в гестапо.

И уж как без порции занимательной мифологии от эсбэушников:

«Напротив «целей» злоумышленник установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ. В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку».

Как-то странно, правда, активировала, что в итоге пострадали три машины, а сам военный упырь — нет.

Особый интерес представляют и выложенные гестаповцами вещдоки — в частности, отбеливатели и пятновыводители (использовались для приготовления взрывчатки), которые имеются в каждой квартире. Так что если у кого шампунь «Кря-кря» изымут или «Мистер Мускул» какой-нибудь, то, надо понимать, сразу же на подвал…