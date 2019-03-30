Одесса за день до выборов: Что думают в имперском городе граждане колониальной страны

30.03.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас таки интересует, что думают в Одессе накануне действительно, судьбоносного волеизъявления народа?

– Скажу честно, отношение в Одессе к президентским выборам весьма печально и двояко. Одесситы ведь народ не только традиционно ироничный, но и склонный к прагматизму. Что поделаешь — город, созданный Империей как истинно европейский центр торговли и культуры в центре пересечения глобальных торговых путей, так и не смог привыкнуть к навязываемой роли «курортной провинции» третьесортного псевдоевропейского государства, систематически уничтожающего сам смысл его бытия.

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И поэтому, нынешняя ситуация выбора «лучших из худших» с заведомым изначальным исключением тех, кто реально был бы близок духу Города, вызывает мысли невеселые.

Но – или мы не одесситы, или не пережил наш город времена смут, оккупаций и прочих всяческих «покращень», которые оборачивались для нас одним – очередным грабежом, погромами и разорением под множеством благовидных лозунгов…

Итак – Одесса перед выборами. Сразу скажу: крылатая фраза Марка Твена о том, что «Есть ложь, есть гнусная ложь, и есть статистика» в нашем случае крайне актуальна. Все дело в том, что многочисленные социологические опросы, каждый из коих вне сомнения, кем-то оплачен, не смогли переломить четкую тенденцию одесского прагматизма. И если по всей стране наш неподражаемый и неповторимый президент Порошенко четко занимает второе-третье место (это уж как заказано!) в гонке кандидатов, конкурируя с мадам Тимошенко за выход во второй тур, то по Одессе ситуация совсем иная.

При всех несомненных разногласиях избирателей, высшим его достижением стали… жалкие 6-7%, то есть – примерно вдвое ниже, чем по всей Украине. Зато рейтинги Юрия Бойко, кандидата от оппозиции, куда выше, чем по иным областям. Почему? – Да потому, что Одесса, несмотря на все усилия националистов и радикалов, не потеряла основы своего подхода к жизни и миру: ей интересны люди дела, а не профессиональные говоруны и национал-спекулянты с барыжной подкладкой. Тем более – те, что уже скомпрометировали себя с ног до головы…

И, даже учитывая несомненные грехи и вынужденные слабости бывшего регионала, одесситы понимают: он единственный из всех кандидатов, кто хотя бы не боится говорить о необходимости примирения с Россией.

Остальные же – придерживаются позиций явно людоедских, соревнуясь в обещаниях гекатомб, репрессий и проскрипций на грани геноцида.

Нет, уважаемые граждане, я далек от той мысли, что Бойко таки победит в выборной гонке. Не дадут, использовав все средства.

Но – общаясь со своими земляками-одесситами, убеждаюсь в одном: мы не отдадим свои голоса идеологу и закоптерщику гражданской войны Порошенко. И старая мошенница Тимошенко, «воровка на доверии» с замашками национал-бандерши, тоже у нас не пройдет. Тем паче, прессинг на её пропагандистов и сторонников принял невиданные масштабы – аресты и изъятия средств, направленных на «подкуп избирателей» прошли в нескольких райцентрах Одесской области. А всего СБУ вызвало на допросы по стране более 5 тысяч человек! Ведь всем известно: подкуп во всех формах, давление на избирателей и тех, кто будет считать голоса и следить за законностью выборного процесса,— это святое право порошенковцев!

Да и Зеленский – кукольный шут на палочке вдохновителя погромов и кормильца нацистских боевиков Коломойского, несмотря на свои раздутые рейтинги, избранником Одессы никогда не станет. Слишком уж свежи в памяти жертвы Одесской Хатыни 2 мая, за страшной смертью которых стоит «отец национальной революции» и подстрекатель палачей Коломойский. Да и одобрение шоуменом карательных операций на Донбассе и оскорбительные заявления по адресу жителей непокорного региона никто не забыл.

Другой вопрос – очень многие из вполне разумных и информированных моих друзей полагают, что несмотря на все явные предпосылки к поражению, Порошенко таки ухитрится путем безобразных махинаций и наглого использования админресурса, остаться на «своём» посту. Как же не хочется в это верить!

Очень скоро мы увидим результаты этих выборов. Выборов, где реально никто из людей здравомыслящих не может проголосовать за свои убеждения просто потому, что лишен полноты спектра выбора.

Выборов, в которых Одесса как центр русскоязычного и самого реально, европейски-интернационального региона страны, лишена возможности отстоять свои интересы. Те интересы, что напрочь не сопрягаются с нынешней национал-шизофренией олигархического режима Порошенко.

Но почти все, с кем я общался, говорят: мы придем на участки, дабы не дать украсть свои голоса. И если вам будут говорить о «минимальной явке избирателей» – не верьте!

… А в порт Одессы в эти дни приходит сразу несколько боевых кораблей НАТО. Очевидно, чтобы подтвердить демократичность и свободу выбора граждан незалежной Украины. Так и живем… Но ведь любая тьма рано или поздно, кончается рассветом! На то уповаем…