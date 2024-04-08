Одесса: задержание «кавказцев из ФСБ» и ожидание 50 «калибров»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Война войной, а показательные выступления СБУ по расписанию. Так, по сообщению гестаповской пресс-службы, в Одессе задержали «двух граждан одной из стран Южного Кавказа, которые готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области».

То ли кавказский след в теракте в «Крокусе» не дает покоя — «это же не мы, а кавказцы», то ли переведение стрелок — «кавказцы у вас самих в ФСБ служат».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Поэтому в СБУ сообщили следующее:

«Два брата работали на ФСБ и разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. Затем собирали сведения об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы. Таким образом они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения Вооруженных сил Украины».

Кроме того, сообщается, что задержанные создали в городе магазин с мандаринами, простите, «общественную организацию, которая действовала под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине. На самом деле там пытались завербовать информаторов», которые бы впоследствии готовили бы удары по боевым позициям.

Далее уже совсем уморительно — подключилась пресс-служба прокуратуры:

«В качестве вознаграждения за свои услуги братья рассчитывали на «должности» в случае оккупации Одесской области: один хотел стать руководителем регионального отделения ФСБ, другой — возглавить горсовет».

(Если прокурорские и дальше продолжать писать, анекдоты не понадобятся)

А покрутили «детей гор» якобы «во время доразведки вблизи одного из объектов».

И вишенка на торте — при себе шпионы имели расписки, данные ФСБ, о том, что, мол, да, они есть секретные агенты и обязуются блюсти законы России.

В общем, вы поняли — Штирлиц таких расписок с собой не носил.

Что ж, «патриотическая общественность» ликует и требует «повесить черно…опых у памятника Пушкину», а людям вменяемым факт существования расписок все-таки не дает покоя — то ли лыжи не едут, то ли у СБУ закончились сценаристы (о, из «Маски-шоу» можно взять, или уже).

Но вообще после серии мощных ударов по городу, в результате которых были уничтожены и гестаповские логова, и элекроподстанции, от чего мирняк до сих пор пребывает в оторопи, действия силовиков напоминают терапевтические мероприятия из «Полета над гнездом кукушки».

Чего стоит лишь недавнее заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра «Юг» Натальи Гуменюк, комментирующей риски для Одессы, «Россия может использовать 50 ракет «Калибр» в любой момент», после чего еще ползающие граждане стали покидать город.

Но как на это отреагировали местные пропагандистские паблики? Цитата:

«Для чего Гуменюк намеренно искусственно создает панику в обществе? Кому это выгодно? На какую оперативную информацию она ссылается? Зачем России делать вбросы, когда эту функцию выполняет представитель сил обороны Юга».

И что дальше? Правильно — обвинили спикера военного ведомства в работе на ФСБ (осталось поискать у нее расписку).

Ну что сказать… Хорошо, что они едят друг друга. Вот только с кавказцами непонятно — цирк из серии «мертвый Бабченко». А правду — после победы узнаем.