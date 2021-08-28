Одесса: Замкнутый круг оккупации

28.08.2021 01:49 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

И не хочется опять произносить банальности о войне украинства с памятниками и памятью, но ведь так и выходит. Но пока адекватная часть электората продуцирует в ответ такие же банальности — «они боятся их даже мертвых», в битве уже давно и прочно проигрывают живые.

Напомню, что в Одессе несколько лет идет сражение за маршала Победы Георгия Жукова. Так, четыре года назад шариковы самовольно выкорчевали бюст Жукова с основания, свесили его на веревке с моста и разбили кувалдой. После чего по городу и вовсе прокатилась небывалая волна вандализма — барельеф маршалу также самовольно демонтировали, мемориальную доску изуродовали, а на последний день рождения Жукова водрузили на его пустующий постамент унитаз. Все это было делом маргинальщины, объединившейся в «Нацкорпус».

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Напомню также, что одесситы протестовали против творимого беспредела — своими силами восстанавливали мемориалы, когда еще было что восстанавливать, выходили на митинги, звонили с мест произвола мэру и в полицию, но никто из обличенных властью на их мнение не реагировал, равно как и не останавливал вандалов. Также одесситами — простыми, без чиновничьих званий, какой-либо защиты и «крыши» — был направлен иск в суд с требованием разобраться с незаконным демонтажем барельефа. В тот же день в отместку националисты разгромили мемориал на Куликовом поле в память погибших в Доме профсоюзов людей. Вот и вся реакция.

Но главная битва на этой войне развернулась тогда, когда мэр Геннадий Труханов «дал зуб», что вернет истинное название проспекту Маршала Жукова, который на волне декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни (оперативное и незаконное переименование связано с недолгим губернаторством прыткого Саакашвили). Отчасти на имени Жукова Труханов выстроил свою прошлогоднюю предвыборную кампанию. Правда, как на выборах победил, так и поутих. Однако и объявленный мэрией опрос среди одесситов, на котором они выступили за возвращение имени маршала, уже было не отменить, и историко-топонимическая комиссия поддержала обращение Труханова и приняла решение о возвращении проспекту его истинного названия, и общественные слушания по этому вопросу уже были назначены, и вообще уже все выдохнули. Труханов даже назвал это «очередной победой» и заявил, что «Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом». Но рано было радоваться.

«Одесская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подала в суд на Труханова за незаконную попытку отменить в городе декоммунизацию и вернуть старые названия ряду улиц, в том числе, проспект Небесной Сотни снова назвать в честь маршала Жукова, — тут же отреагировали в порошенковской ЕС. — Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан».

А придворные издания принялись писать свою, щедро оплачиваемую «правду», о «кровавом сталинском маршале», к ним, понятно, присоединились «тоже ученые с тремя классами образования» из Института национальной памяти и уголовники на довольствии.

«Поставим в стойло Труханова с его предвыборным пиар-демаршем! Зачем он с энтузиазмом некрофила опять вытягивает из исторической могилы нафталинового Жукова»?», — подгавкнул Демьян Ганул и назвал историко-топонимическую комиссию «ватным большинством».

И вот на днях Одесский окружной административный суд удовлетворил иск ЕСэсовцев об отмене распоряжения мэра о созыве общественных слушаний, на которых и должна была восстановиться справедливость.

«Принятое решение должно стать прецедентом, который остановит неоднократные попытки политиков переписывать историю», — прокомментировала случившееся ЕСэсовка из горсовета Жанна Мандриченко, по совместительству доцент и преподаватель одесской Юридической академии, принадлежащей «ватному пидрахую» Кивалову.

Ранее, уверенная в своем успехе, она заявляла «мы точно не хотим возвращения советского прошлого путем переименования в честь лиц, которые воплощали идеологию советских времен».

Но ничего, правда. Ведь не последние выборы – скоро еще будут, да и судов у нас много – и Верховный украинский, и туева хуча всяких там международных судебных органов – по ним-то Труханов и пойдет. Я в этом уверена. Но потом. И все окажутся при бубновом интересе – и «вата», и «вышивата». Труханову даже обещать ничего своему электорату не придется – знай себе выходи из залов заседаний с умным видом, рассказывая о борьбе с фашизмом. А оппоненты будут верещать прямо противоположное о кровавом сталинском маршале. Еще и нацики с дымовыми шашками набегут для картинки – тут тоже электорат откликнется, уже в меньшем количестве, но для заползания в депутатские кресла вполне хватит. А большего и не надо.

И знаете, я, конечно, понимаю, что на самом деле у советского офицера Труханова кишки внутри переворачиваются от «небесной сотни». И Кивалов вряд ли учил свою бывшую студентку сначала переписать историю, а потом в этом же обвинить других (хотя у юристов всяко бывает). Но, тем не менее, не могу избавиться от мысли, что всю эту возню и псевдосоперничество показывают лохам специально. Словно борцы «за» и «против» Жукова давно договорились и жребий тянут:

«О, ты сегодня белый, а я красный, ты будешь бандеровцем, а ты «русскомирцем»! Тебе в церкви украинского патриархата фотографироваться, а мне московского. Не дрейфь, завтра поменяемся. Сегодня ты на меня телегу в СБУ накатаешь, а завтра я. Сегодня я в тебя зеленкой плесну, а завтра ты. А потом как соберемся, как над лохами вместе поржем. Наливай!».

И это их игрища — людей, за которыми сила, власть и оружие.

А в проигрыше, как всегда, мы, идейные. И именно нам потом скажут «слились трусы». Потому что этим, с силой, властью и оружием, такое сказать страшно. Замкнутый круг.