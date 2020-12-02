Одесса. Животные до сих пор сражаются с мертвым Маршалом Победы

02.12.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Ахеджакову как либерального трибуна, я знаю, вы не любите. Однако монолог ее героини из бессмертного «Гаража» как нельзя лучше описывает выходки неандертальцев на Украине. «Вы хотели оскорбить меня — вы же себя оскорбили!». 1 декабря, в Одессе, в день рождения Маршала Победы Георгия Жукова, неизвестные поставили на его пустующий постамент… унитаз.

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«Неизвестные» — так написали местные СМИ. Типа сантехник мимо шел и оставил. Ага.

Но так ли уж они неизвестны? Ведь в Одессе все знают: три года назад националисты самовольно сняли бюст Жукова с постамента, потом свесили его на веревке с моста и разбили кувалдой.

А прошлой осенью по городу и вовсе прокатилась волна вандализма — барельеф Жукову также самовольно демонтировали, а памятную доску облили краской. Пометились, где могли.

Так как после войны Жуков командовал Одесским военным округом и принимал участие в ликвидации бандитизма в Одессе, памятных мест ему много… Было.

Ошметки маргинальщины, объединившиеся впоследствии в «Нацкорпус», разрушили все.

И тут вы, конечно, скажете – «потому что Одесса слилась». Так вот напомню, что сразу после актов вандализма одесситы составили иск в суд с требованием разобраться с незаконным демонтажем барельефа Маршала Победы. И в тот же день, националисты — в который раз! — разгромили мемориал на Куликовом поле в память погибших в Доме профсоюзов одесситов. А что с судом? Да ничего. Тихо. Потому что со стороны государства — это очередное фашистское завоевание.

Напомню также, что отчасти на имени маршала Жукова строил свою предвыборную кампанию и мэр Одессы Геннадий Труханов, ставший инициатором «кефирно-зефирного» возвращения истинного названия проспекту Маршала Жукова, который на волне декоммунизации был переименован в проспект Небесной сотни. Но как на выборах победил, так и молчок про Жукова.

В данном ключе будет весьма интересна и позиция недавно назначенного на пост одесского губернатора Сергея Гриневецкого. А он руководил областью до 2005 года и был лучшим из всей плеяды временщиков-гауляйтеров, которых в принципе не способен запомнить средний одесский ум. Кроме Саакашвили, конечно.

Так – что эти ребята нам скажут, что продемонстрируют: наши или как?..

А по поводу унитаза на месте легендарного Маршала Победы, так это обычно для зверушек: где хочу пописяю, где хочу покакаю. Обгадил — самоутвердился. «Героям слава!». Пока не кастрируешь.

Как всегда, в общем: «Вы хотели оскорбить меня — вы же себя оскорбили!».