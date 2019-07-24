Одессе хреновато

24.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вы третий день сердито и нетерпеливо драконили мои усталые уши, требуя немедленной реакции на результаты этих, мягко говоря, внематочных и безбатюшных парламентских выборов. А я, грешный – все откладывал свой ответ. Потому как – выдать очередную пулеметную очередь на предмет того, как всё у нас таки хреновато, а ошалевший народец напрочь одичавел – дело нехитрое и очевидное… Тем паче, диванных умников, которые уже после первых данных опросов издалека начали клясть мой город, привычно обвиняя его в «коллаборационизме и продажности», хватало и без меня.

Проклинать тех, кому не помог в тяжкую годину – любимое занятие этой специфической породы «имперских патриотов-заочников». Но отвлечемся от убогих – пусть себе негодуют вручную! Итак, сегодня, имея практически, 100% результаты, можно и попытаться осмыслить итоги с нашей, одесской точки зрения. Разумеется, только в «первом приближении»!

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Существует ли реально «Одесский феномен» этих выборов, заключающийся в том, что здесь получила подавляющее большинство партия Зеленского «Слуга народа», а вслед за ней, пусть и с большим отрывом – медведчуковско-рабиновичевская часть расколотой оппозиции? А остальные соискатели – по Одессе не набрали вожделенных процентов голосов.

Ничего феноменального я не вижу, и, более того, результаты эти вполне коррелируются с аналогичными (плюс-минус) по сходным русскоязычным регионам страны типа весьма близкого нам по духу Харькова. Причина же того, что именно эти две партии стали лидерами скорее, спринта, чем предвыборного марафона, лежит на поверхности.

Это то, что здесь коренным населением являются люди по менталитету своему русские, несмотря на удивительное смешение кровей. А посему – извечная наша славянская вера в «доброго царя», который наведет порядок и вернет справедливость, неизбына.

Правда, уже сама явка избирателей, рекордно низкая аж с… 1991 года, при всех натяжках и подтасовках, не достигшая даже 50%, говорит об изрядном снижении народного оптимизма. Даже помимо банальной отпускной и дачной кампании, автоматически снизившей число тех, кто проголосовал…

И, тем не менее, новый «царёк» Зеленский со своей скоропалительно сколоченной партией, получил второй аванс доверия. Заметим, почти втрое, меньший по сравнению с президентскими выборами! Причем, – от тех, кого бы я грубовато назвал «мечтателями и лохами». Людьми, все еще верящими в то, что смена первых лиц и партий у власти таки может кардинально изменить общее направление обреченной страны к хаосу и распаду.

Нет, я конечно не против спасения тонущего щирого «Титаника», ибо волей Фортуны и сам вместе со своим вовсе не украинским городом, вынужденно плыву на нем, но… внимательно ознакомившись со списками «слуг народа», тихо и печально повеселился. Эти таки не выгребут сами!

Но – на том и стоят наши политикантропы, активно используя девиз одесских жуликов «без лоха жизнь плоха!».

И – здесь замечу: в принципе, основным пунктом надежд народа и, одновременно, шансом новой власти на некоторый успех, является как раз -элементарная справедливость. Выполнение обещания о снятии депутатской неприкосновенности как первого закона нового парламента, и… соответственно – перманентной «квадратно-гнездовой посадки» всей той небольшой шоблы порошенковцевских «ПСов», что таки оказалась избранной по милости наших местечковых «бурбонов». Равно как и прочей сволочи, что осталась вне парламента и должна оказаться и вне закона.

«Бурбоны» же – это те, кто, как их титулованные предшественники во Франции времен реставрации старого режима после поражения Наполеона, «ничего не забыли и ничему не научились». А потому – проголосовали за эту шайку-лейку снова, руководствуясь иррациональной и тупой «свидомостью» хуторянских националистов.

…Заметим, здесь даже не нужно шить вчерашним властителям политику, хотя, многие из них и заслужили петли нюрнбергского образца за преступления против человечества… Однако, на первых порах, довольно будет и элементарной уголовщины — коррупции и казнокрадства в особо крупных размерах. Дай Бог, и до главного дело дойдет! Лишь бы началось!

Вот только, хватит ли воли (или — дозволения кукловодов и спонсоров?!) у Зеленского и его весьма мутной команды? По крайней мере, положения парламентского большинства – точно хватает! Что же, поживем – увидим.

А пока – Одесса вполне пропорционально дала шансы и новому президенту, и – той части «оппозиции», которую все еще ассоциирует с курсом на единение с Россией. Думаю, уже последние шансы…

Само собой, вы возмутитесь – а как это все вышло, ведь одесский мэр Труханов и его харьковский коллега Кернес как раз, и были в другой, проигравшей, части расколовшейся оппозиции. И что же?! – А ничего, граждане хорошие. Это политика, и никто из этих прожженных мастеров интриги не держит все яйца в одной корзинке! И не потому ли оба они до сих пор при власти?! Админресурсом владеть и использовать его с изощренностью – это вам не лобио или цимес кушать! Президенты приходят и уходят, знаете ли…

И последнее.

Еще одним поводом для обвинений моего города было то, что пресловутый «позор Одессы», шакалёнок и перманентный предатель Гончаренко, таки снова пробился «у нас» в Раду. На нашем сайте уже писали вполне компетентные люди о том, что север области, даже не Подольск (б. Котовск), где сей паршивец баллотировался, а окрестные села, уж совсем глухие места, давшие ему ключевые преференции перед конкурентами, – это таки глубоко не Одесса. Но и это преимущество получил он сугубо благодаря прямому и наглому подкупу избирателей. И на сей предмет уже заведено несколько уголовных дел. А президентская партия, кандидата от коей он пошло кинул, уже подала в суд…

Так что – Одесса уж скорей отпразднует давно заслуженную «мягкую посадку» отъявленного мерзавца, а вовсе – не будет нести ответственность за этого омерзительного субъекта как «её избранника».

И – без шума и пыли станет следить за тем, что принесет ей и стране новая Рада. Не впадая в истерики, не особо веря, и надеясь только на себя. Как всегда…