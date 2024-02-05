«Одессе приготовиться» – Соскин заговорил о российских подлодках

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После пафосного заявления Зеленского о «полноценной работе» зернового коридора следует ждать массированного ракетного удара РФ по всей береговой инфраструктуре.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявил, что всё хорошо, сделали коридор в Чёрном море, победили московитов. А давайте подумаем вместе, что теперь будет? Выйдут российские корабли, и ударят ракетами», – сказал Соскин.

«Вот, теперь приготовьтесь, ударят точно баллистическими ракетами с Черноморского флота, с подводных лодок. Одесса пусть подготовится, дунайские порты подготовятся. Сейчас ударят по терминалам, по зерновозам», – добавил он.