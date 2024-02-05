«Одессе приготовиться» – Соскин заговорил о российских подлодках

Вадим Москаленко.  
05.02.2024 22:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 697
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После пафосного заявления Зеленского о «полноценной работе» зернового коридора следует ждать массированного ракетного удара РФ по всей береговой инфраструктуре.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После пафосного заявления Зеленского о «полноценной работе» зернового коридора следует ждать массированного ракетного удара...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Зеленский заявил, что всё хорошо, сделали коридор в Чёрном море, победили московитов. А давайте подумаем вместе, что теперь будет? Выйдут российские корабли, и ударят ракетами», – сказал Соскин.

«Вот, теперь приготовьтесь, ударят точно баллистическими ракетами с Черноморского флота, с подводных лодок. Одесса пусть подготовится, дунайские порты подготовятся. Сейчас ударят по терминалам, по зерновозам», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть