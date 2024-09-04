Одессит-бандеровец на львовском ТВ потребовал включить Курск в состав Украины

В украинском административно-политическом бомонде должны появиться достойные наследники идей ОУН-УПА, которые не побоятся во всеуслышание говорить о том, что захваченную ВСУ территорию Курской области нужно включать в состав Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил ярый бандеровский активист, профессор Одесского национального университета Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир продолжает жить по законом суровых национальных интересов. Подписывают красивые документы, говорят красивые слова, но в мире и дальше господствует его величество национализм. И не надо бояться этого слова. Правый политик – это не плохо, нам как раз на Украине не нужны левые политики и космополиты. Я не только о политиках, а вообще обо всём административном бомонде. Если человек не осознаёт, где границы Украины и ментальные, и языковые, то такой человек нас заведёт не туда. И мы не должны извиняться, например, за то, что Курщину мы должны включать в состав Украины. Наша проблема, что мы заняли эту территорию, но не знаем, что с ней делать дальше. У нас какой-то виноватый тон – ну, мы заняли, мы немного побудем и уйдём. С другой стороны, историки говорят: это наша земля! В чём проблема? Если с Польшей вопросы есть, потому что мы не воюем, то с Россией мы в состоянии войны, разумеется, моральные, дружеские отношения не должны существовать. И если они забирают у нас, то мы тоже должны забирать своё!» – потребовал Музычко.

«Мы постоянно хотим угадать – что там думает Путин. Нам – плевать, такому молодому агрессивному поколению, которое продолжает идеи 20-30-40-х годов ОУН-УПА. Нам главное, что у нас, каково состояние нашего населения, нашего ментального и физического здоровья. А враг есть в любом случае, и мы знаем его слабости, но если у нас не будет силы, мы эту слабость не используем», – добавил бандеровец.