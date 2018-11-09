Одессит опроверг самоуспокоительную ахинею московского эксперта

09.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Введенное властями Украины уголовное преследование граждан России за посещение Крыма – временное явление, в будущем все наладится. Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил московский политолог Игорь Шатров.

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«Я в этой связи вспоминаю историю с Грузией, аналогичные грузинские законы действуют в отношении Абхазии и Южной Осетии… Изменилась ситуация, и россияне ездят и в Грузию отдыхать, и никто не интересуется, были они до этого в Абхазии и Южной Осетии или не были. Это временное явление», – рассказал Шатров.

Само по себе «временное явление» – репрессии русских на Украине – не исчезнет, напомнил присутствующий в студии экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, участник столкновений 2 мая 2014 года. Между тем, у России практически не осталось рычагов влияния на ситуацию на Украине, отметил Димитриев.

«Для того, чтобы снять напряжение в отношениях с Украиной, необходимо проводить системную работу – так же, как Украина проводит системную работу по перерезанию любых контактов между лояльными России гражданами внутри страны и самой России.

Точно так же нужно вести активную работу на украинском направлении, а она провалена. Это признают практически все эксперты.

Украинское направление, политика внутри Украины была на протяжении десятков лет исключительно неудачной, и теперь её нужно каким-то образом исправлять, а инструментов практически никаких не осталось», – заявил одессит.