Одессит отомстил СБУ за политические репрессии
В Одессе схвачен очередной подпольщик, который помогал ВС РФ наносить удары по объектам в городе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал рашистам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры», – говорится в сообщении.
Примечательно, что украинская спецслужба называет задержанного «рецидивистом», но далее противоречит сама себе, указывая, что судимость он получил «в 2019 году за публичные призывы к изменению границ Украины» (то есть фактически признавая факт политических репрессий», а теперь якобы решил отомстить.
Впрочем, тогда мужчина получил условный срок и вышел из тюрьмы на свободу.
«В дальнейшем он «залег на дно», но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы», – отмечает СБУ.
Утверждается, что одной из первых задач был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.
Традиционно у него при обыске «нашли» боевые гранаты и патроны, подбрасывание которых регулярно практикуют СБУ.
Подпольщику грозит пожизненное заключение.
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