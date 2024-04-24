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В Одессе схвачен очередной подпольщик, который помогал ВС РФ наносить удары по объектам в городе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, готовившего новую серию ракетно-дроновых ударов по Одессе. Среди координат, которые он передавал рашистам, было несколько зданий СБУ и прокуратуры», – говорится в сообщении.

Примечательно, что украинская спецслужба называет задержанного «рецидивистом», но далее противоречит сама себе, указывая, что судимость он получил «в 2019 году за публичные призывы к изменению границ Украины» (то есть фактически признавая факт политических репрессий», а теперь якобы решил отомстить.

Впрочем, тогда мужчина получил условный срок и вышел из тюрьмы на свободу.

«В дальнейшем он «залег на дно», но весной 2023 года фигурант продолжил распространять в соцсетях свои антиукраинские материалы», – отмечает СБУ.

Утверждается, что одной из первых задач был поиск и передача координат зенитно-ракетного комплекса ПВО.

Традиционно у него при обыске «нашли» боевые гранаты и патроны, подбрасывание которых регулярно практикуют СБУ.

Подпольщику грозит пожизненное заключение.