Одессит отправляет рэперов и блогеров на помощь Русскому миру

17.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Российской власти нужно вплотную заняться представителями молодежной андеграунд-культуры – разнообразными рэперами, блогерами и авторами вирусных роликов, привлекая их для популяризации Русского мира среди молодежи.

Об этом в своем блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев.

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По его словам, современные российские деятели поп-культуры, которые еще не вышли на широкий экран и большую сцену, уже способны собирать стадионы, благодаря своей популярности в сети Интернет.

«Вместо того, чтоб вызывать этих исполнителей на партсобрание в Думу, проведите с ними нормальную работу, по-дружески определите с ними, что можно сделать, чем помочь. Рамки минимальные – и огонь! Новое поколение будет наше. Неизбежно. Как неизбежно успешные украинские исполнители втягиваются в российский музыкальный рынок. Ну объективно они больше нигде особо не нужны, а родное радио измученное мовными квотами не даёт нужного уровня популярности…

И ещё про Варламова и прочих топ-блогеров — это не менее сильное информационное оружие. Все эти ютуберы многочисленные – огромный ресурс влияния на все русскоязычное пространство. И либо это ваш ресурс, либо чужой. Пока вы носите чемоданы бабок на воспитание патриотизма из кабинета в кабинет, потеряете не только украинскую, белорусскую, прибалтийскую, молдавскую, армянскую, казахскую, но и свою русскую молодежь», – пишет Димитриев.

Как подтверждение своих слов, он приводит статью украинского музыкального критика Саши Вереницы на сайте «Слух», где тот рассказывает, что украинские исполнители законсервировались внутри языковых квот и уходят на российский рынок в поиске популярности и аудитории.

«Что им посоветовать? Петь на украинском языке? Кто мог – уже запели. У украинского языка, как и у любого другого, есть определенный характер. Он органично звучит далеко не во всех типах музыки. Многим сложно это принять, но русский язык может быть эстетическим выбором вполне себе патриота Украины. Так бывает, что при попытке перейти на украинский язык артист просто теряет свой фирменный стиль. И ничего с этим не поделаешь.

Для артиста потеря своего стиля – событие не из приятных… На российском ТВ, в YouTube-шоу или на модных сайтах появляются те, кому нечего терять здесь. Или те, кто просто не боится быть расторгнут на части в околополитическом или шовинистическом диспутах. Dakooka, та самая «Пошлая Молли», «Агон», Viu Viu, Kyivstoner, Constantine, Луна, Lil Morty, Макс Барских, Иван Дорн, «Счастливые Люди» и другие. Остальные (а это сотни украинских артистов, блогеров и влогеров) тихо, системно наращивают аудиторию из России в онлайн-режиме, без эфиров и заметных промо-активностей», – говорится в статье.