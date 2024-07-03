Одессит: Перемирие с Украиной станет самым тяжелым поражением России в истории

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Гипотетическое перемирие с Украиной, возможность которого вбрасывается в СМИ в последние дни, станет самым тяжелым поражением для России в её истории.

Об этом в своем блоге пишет обозреватель Валентин Филиппов, вынужденный покинуть родную Одессу после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда в том, что перемирие в этой войне станет самым тяжёлым поражением России в её истории. По результатам этого перемирия будет окончательно сформирована украинская нация, как отдельное от России и враждебное России злокачественное био-образование. У этой нации будет свой современный героический эпос, а украинское государство, хоть и усечённое, будет сильнее и опаснее, чем было до 2022 года. Это будет уважаемое в мире государство, ведь оно отстояло своё право на существование в войне с одной из сверхдержав. Более того, это государство будет построено на исторических территориях России, то есть, это государство сумеет не просто защитить свои территории, но и присоединить исконно-русские.

Вы вдумайтесь, половина знаковых событий русской истории связаны с территориями, которые контролирует украина. Построенные и заселённые Россией города находятся под контролем украины. Половина наших героев, знаковых личностей, деятелей культуры и науки родились на этих территориях. Там русские живут!

Понимаете? Для создания украинской нации, в качестве биоматериала, используются русские, которых они у нас отвоевали! Будет ли Россия и её история полноценны после такой ампутации? Кроме того. Эти территории являются не только частью нашего культурного, но и частью геополитического пространства. Контроль этих территорий, это безопасность России. И это наша логистика, которую нам так умело обрубают. Ну и надо ли говорить, что в случае перемирия антирусские репрессии на украине только усилятся? Что русофобия, как идеология, будет только развиваться. Усугубляться. И в ближайшее время мы увидим на своих границах такого монстра, что нацисты-язычники из «азова» покажутся нам безобидными скинхедами.

Перемирие не принесёт нам и экономических выгод. Логистика будет так же заблокирована даже в случае отмены санкций. А на каждом нашем грузопотоке будет «сидеть» специально обученный и назначенный паразит. Чёрное и Балтийское море нам тоже закроют, это совсем уже не сложно. А всех союзников мы лишимся, потому что проигравшие никому не нужны.

А самое главное, что перемирие будет не долгим. Если мы не захотим развалиться сами, то очень скоро мы получим следующую войну. Поэтому воевать надо до полного вытеснения украины от моря на Юге, и максимально их гнать за Днепр на Западе. Как это сделать – вопрос к военно-политическому руководству. Наверное, нужны воля и нестандартные решения. Тем более, нам же ещё Сувалкский коридор рубить нафиг. Потому что иначе они не поймут», – пишет Филиппов.