Одессит прокомментировал ликвидацию Нацсоветом трёх российских телеканалов

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании запретил вещание русскоязычных телеканалов «Еврокино», «Топшоп ТВ» и «Зоопарк» за невыполнение квот на украинский язык.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соответствующие решения члены Национального совета поддержали единогласно. Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ – русский», – говорится в сообщении.

Инцидент пркомментировал на странице в Facebook экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Нацтелерадио запретил в Украине еще 3 российских канала – кино, рекламы и о животном мире. Главная причина – что язык трансляции русский. То есть каналы нарушают квоту на украинский язык в телеэфире.

Почему по той же квоте в нашей стране не запрещают массу европейских и азиатских каналов? Ответ только один – власть борется не за украинский язык, а против русского, тем самым, поражая в правах большую часть граждан Украины», – констатировал Азаров.