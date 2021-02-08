Одессит: РФ лишь наблюдает, как Украина варварски искореняет русский язык

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине искоренение русского языка идет очень быстрыми темпами, а Россия не предлагает никакой альтернативы этому процессу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, покинувший Украину под угрозой политических преследований.

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«Русский уже максимально искоренили из школ, вузов, сейчас убирают из магазинов и ресторанов. Я уверен, они еще что-то придумают, чтобы убрать его из общественных мест. Они даже запрещают включать русскую музыку в маршрутках», – сказал собеседник издания.

Он убежден, что Украина будет и дальше ужесточать эту политику.

«Наша проблема в том, что мы, Россия, не предлагаем никакой альтернативы. Можно было бы создавать в интернете курсы, программы, которые пробуждали бы интерес к изучению русского языка. Если не через школы и вузы, не через учебники, то можно было бы популяризировать русский через интернет. Но никому нет никакого дела до этого.

К сожалению, мы никакого симметричного или асимметричного ответа не предлагаем. Мы просто пассивно наблюдаем, как русский язык искореняется в Украине такими варварскими методами. А реагировать надо очень быстро, потому что искоренение русского языка идет очень быстрыми темпами», – резюмировал Давидченко.