Одесситам грозят повторением 2 мая и мовным гестапо

Павел Бадаев.  
06.10.2024 00:16
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Дзен, Нацизм, Одесса, Политические репрессии, Украина


Гражданское противостояние в Одессе на почве полного уничтожения истории города, кажется, достигло точки кипения. Не называю происходящее гражданской войной только потому, что в отличие от хунвейбинов, зачищающих русский город от остатков русских людей, последние не вооружены.

Однако и при этом, чтобы из искры не разгорелось пламя, конфликт гасится с помощью «тяжелой артиллерии» — так, гауляйтер Кипер в открытую угрожает «сепарам», противящимся декоммунизации с деколонизацией, что «14-й год покажется вам цветочками — ягодки будут потом». А так как 14-й год в Одессе — это 2 мая, массовое убийство людей и репрессии, то легко представить себе «ягодки».

Гражданское противостояние в Одессе на почве полного уничтожения истории города, кажется, достигло точки кипения....

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Также на подмогу из схронов опять вылезло «мовное гестапо». Как заявила представительница уполномоченного по защите мовы, надзирающая за Одессой, Ярослава Витко-Присяжнюк, «сейчас мы сталкиваемся с манипуляциями и попытками отстаивать права, так сказать, русскоязычных украинцев. Я говорю «так сказать», поскольку это не юридический термин, а абсолютно политическая дефиниция, придуманная Россией. Это последствия российской пропаганды, с которыми мы продолжаем бороться».

«Майн кампф», в общем. И тут «борцуны» даже похвастались — пока, мол, цивилизованный мир (Львов, Луцк…) еще не организовал мовные патрули, в Одессе они давно действуют на практике.

«Пока Ивано-Франковск только готовит программу по мовным патрулям, Одесса уже полгода живет с такой программой, — пыжится глава организации «Одеса с одной «с» Катерина Мусиенко. — Конечно, мы инициируем обращения к мэру, однако заранее готовы к отказам. Ведь недавние переименования в Одессе, дискуссии вокруг демонтажа памятника Пушкину показали, что действующая одесская власть готова скорее защищать российское, чем украинское. Поэтому для того, чтобы исключить такие ситуации, где невозможно договориться с местными властями, мы будем настаивать на том, чтобы языковые инспекции были предусмотрены законодательством Украины».

«Потому что Одесщина традиционно в лидерах по нарушению мовного закона!», — подпевает мовная ведьма Витко-Присяжнюк.

Нацистские паблики и комментаторы только о том и пишут — «вата поднимает голову»; презрительно и, тонко шутя, как им кажется, называют оппонентов «пушкинистами»…

«Что дальше? Мир-дружба-жвачка с Россией, все эти русские деньги, русские имперские нарративы, «один народ», русский язык в школах, песни-пляски и вот это все? Правда? Вы этого хотите? А на…уя тогда мы воюем?» — задается вопросом нацистка-активистка Алена Балаба.

А и правда — хороший вопрос.

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