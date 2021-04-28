Одесситам обещают повторить бойню 2 мая. «Эффективнее и плодотворнее»

28.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

«Мы окончательно дадим понять, что Одесса — это украинский город». «Чтобы враг понимал — если он попробует здесь что-то сделать, здесь будет вооруженная борьба с шабашами сепаратистов. Мы все будем наготове». «Мир и благополучие, которые в Одессе есть, это, прежде всего, заслуга тех людей, которые 2 мая 2014 года защитили Одессу».

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Это были цитаты с пресс-конференции по поводу анонсированного на 2 мая «Марша защитников Одессы». Среди организаторов — запрещенные в РФ «Нацкорпус», «Нацсопротивление», региональное отделение Института нацпамяти и прочие «нац», а также местный «автомайдан», представители которого любят кататься вокруг Куликова поля, где погибли люди, и включать на полную громкость фашистские марши.

«2 мая 2014 одесситы сказали твердое «нет» установлению «русского мира» в своем городе. Тогда Одесса заставила пророссийские силы отступить вместе с наемниками из РФ и Приднестровья. Именно в этот день 7 лет назад одесситы защитили свой город. Поэтому приглашаем отметить это событие вместе с нами на «Марше защитников Одессы». Присоединяйтесь!». Такое воззвание гуляет по социальным сетям с пометкой «реклама».

Когда у Дома профсоюзов будут проходить традиционные поминальные мероприятия, нацисты планируют пройтись через центр города и наверняка завернут на Куликово поле.

Причем, на этот раз давить «шабаши сепаратистов» они обещают «плодотворнее и эффективнее», чем в 2014-м, так как «договорились с правоохранительными структурами». Во всяком случае, такое заявление также прозвучало на упомянутой пресс-конференции.

И действительно — на подмогу нацистам стягивают силы Национальной гвардии со всей Украины. В Одессу уже прибыл и провел смотр мобильный резерв части нацгвардии из Киевской области.

Напомню, что каждый год, чтобы возложить цветы к Дому профсоюзов, одесситам нужно проходить через так называемый коридор унижения и страха (по задумке) мимо военной техники и вооруженных силовиков, через рамку металлоискателя и досмотр личных вещей, когда мужчин просят вывернуть карманы, а женщин открыть сумки. Как правило, нацисты стоят в этот момент неподалеку и громогласно обещают одесситам скорого присоединения к погибшим.

Тех, у кого в длинной очереди не выдерживают нервы, и люди успевают крикнуть нацикам лишь что-то вроде «да ты…», тут же лутошат полицаи. Во время задержания человек может взывать к ним «Посмотрите, у них татуировки со свастикой и нашивки «СС», запрещенные даже вашим законом», но это бесполезно.

А в прошлом году у Дома профсоюзов стояли полицейские и положивших цветы просили «немедленно покинуть территорию». Ты против, ты приехал издалека и хочешь постоять здесь, мысленно пообщаться с мучениками «одесской Хатыни», добро пожаловать в автозак. И, надо ли объяснять, что карантинные ограничения тоже удобно играют исключительно на стороне насилия?!.

Каждый раз матерей погибших пытаются провести к Дому профсоюзов тайком, незаметно, что, как правило, не выходит, потому что именно родные убитых куликовцев служат основной мишенью нациков — от плевков в них твари получают особое удовлетворение. В разные годы они – то палили по черным траурным шарам из пневматов, чудом не попав в людей, то жрали на глазах скорбящих «шашлык из колорадов».

Ежегодно Куликово поле «минируют» неизвестные, чтобы хоть под таким предлогом не пустить на него людей. Год назад для этих же целей и именно 2 мая поле закрыли на «дезинфекцию».

Все не ново, однако такой явной поддержки нацистов со стороны СМИ еще не было, проплаченные призывы к насилию они еще не рассылали по соцсетям и не трубили о сговоре с правоохранителями в открытую.

Сейчас же, в рамках «борьбы с Россией» и «подготовки к войне с агрессором» им очень надо кого-нибудь спровоцировать, покалечить, упечь в тюрьму или убить (если с боевым кличем «Слава Украине!», то ничего не будет, как я уже неоднократно писала). И 2 мая для этих целый самый подходящий день.

И вот тут пришло время обратиться к комментаторам, уже занесшим пальцы над клавиатурой, чтобы в очередной раз написать, как «Одесса не встала» и как «одесситы слились». Одна просьба — пишите сразу с советами, как бы вы супротив БТРов действовали со своими водяными пистолетами и отобранными у детей пластмассовыми мечами. Да как бы вы вообще жили, если бы вас постоянно ходили убивать? Официально. В сговоре с нацгвардией. Маршами.

А одесситы обязательно выйдут на Куликово поле 2 мая. Семьями, дворами, с детскими колясками, на костылях; даже если будет страшно — выйдут. Семь лет назад их за то и сожгли, что они вышли. И грош цена тем, кто этого до сих пор не понял.