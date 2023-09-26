Одесситам сначала дадим время для расправы над всеми гнидами – Вассерман

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Перед окончательным освобождением Одессы нужно дать некоторое время для рассчета одесситов с предателями.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одессе – и в Гражданскую, и в Великую Отечественную практически не было боевых действий непосредственно в городе. В частности, 10 апреля 1944 немцы с румынами сами оттуда ушли под угрозой окружения – наши войска севернее Одессы просто грозили отрезать немцев и румын. Кстати, замечу, что между уходом немцев с румынами и входом наших регулярных сил прошло несколько часов, и когда наши войска вошли в Одессу, их встретили, помимо прочих украшений города, развешанные на фонарных столбах несколько сот местных жителей, не успевших сбежать вместе с фашистами», – напомнил он.

По словам политика, в этот раз нужно дать больше времени между уходом фашистов и заходом нашей армии.

«Другое дело, что очень многие перекрасятся. Вспомните хотя бы Алексея Алексеевича Гончаренко – активного члена Партии регионов, одного из лидеров молодёжного крыла партии, одного из руководителей движения «За права русского языка на Украине». А сразу же после государственного переворота 22 февраля 2014 года Алексей Алексеевич стал одним из главных сторонников этого переворота, засветился в Доме профсоюзов 2 мая демонстрацией убитых там в прямом эфире. С тех пор он известен множеством своих антирусских заявлений и действий. И надо сказать, что он и в бытность свою в Партии регионов так себя зарекомендовал, что однопартийцы дали ему ласковое прозвище «гнидочка». Не буду перечислять всё, что он сделал ради получения этого титула, но он очень старался», – пояснил Вассерман.

По его мнению, у Гончаренко будет два пути: либо за границу, либо на фонарь.

«Но есть же чёртова уйма других оборотней, не так известных, как Гончаренко. И я подозреваю, что как только Одесса освободится от оккупационного террора, львиная доля этих оборотней тут же перекрасится из жовто-блакитного в бело-сине-красный и будет в первых рядах приветствующих новую власть. Так что придётся ещё повозиться, разбираясь, кто заблуждался искренне, а кто просто считает – где кормят, там и Родина», – считает депутат.