Одесситам вновь запретят купаться

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Купаться на пляжах Одессы предстоящим летом будет снова запрещено.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил спикер военной одесской администрации Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минно-взрывная ситуация не улучшается. Есть угроза, что мины могут прибиваться к берегу или детонировать в воде. Причем это мины не просто, как привык обычный гражданин, что-то такое большое с рожками. Это противокорабельная мина, которую срывает с якоря. Это противодесантные мины, которые вообще не видно в воде. К сожалению, в прошлом году были трагические случаи. И в этом году, я уверен, будет так», – сказал Братчук.

По его словам, разминированием пляжей власти заниматься не собираются.

«Вопрос разминирования Черного моря встанет уже после нашей победы. Это тоже будет определенный период, который не ограничится даже одним-двумя месяцами», – сказал Братчук.