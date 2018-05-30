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30.05.2018, Одесса, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Криминал, Общество, Одесса, Политика, Украина

Одесситку сажают на 15 лет за пост в соцсети в поддержку ЛНР


За публикацию в соцсети поста с заголовком «Болгарские воины выразили солидарность с защитниками Новороссии» одесситку привлекли к уголовной ответственности

Об этом сообщают на официальном сайте горячей линии правоохранительных органов ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жительницу Одессы задержали за публикацию в социальной сети «Вконтакте» с якобы антиукраинским содержанием. Однако, публикация повествовала о том, как болгарские воины выразили солидарность с защитниками Новороссии. Женщину обвиняют в «призывах к изменению государственной границы Украины».

Следователи изъяли компьютер подозреваемой, в котором, по мнению правоохранителей, могут быть доказательства публикации «запрещенных» материалов.

На данный момент следствие продолжается.

Женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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