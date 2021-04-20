Одесситов предупреждают: Будьте осторожны, украинские нацисты готовят провокации

20.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские праворадикалы, тайно курируемые подконтрольными Западу спецслужбами, могут готовить провокации в Одессе в годовщину трагедии в Доме профсоюзов 2-го мая или в День Победы 9-го. Киевская пропаганда традиционно всё преподаст как «российскую агрессию».

Так, в эфире своего видеоблога беглый белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший украинское гражданство после участия в карательной операции на Донбассе в рядах нацбата «Азов», заявил, что его «побратимы» в эти даты планируют визит в Одессу, чтобы «не допустить реванша Русского мира», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что удобный момент – это будет какого-то 2-го мая или 9-го мая, потому что они будут пытаться в какой-нибудь Одессе раскачать историю. 2-го мая, кто не знает, в 14-м году в Одессе пытались создать Одесскую республику, но очень хорошо эти адепты Русского мира и по заслугам получили от местного населения, от одесситов, от фанатов – там очень хорошо фанаты себя показали, просто блестяще. Уже ради этого фанатов нужно объявить нужным, правильным движением (футбольных фанатов, которых теперь выдают за «местное население» майданные власти свозили со всей Украины, незаконно вооружая – процесс курировал Андрей Парубий, – прим. ред.).

Каждое 2-е мая прорусские силы в Одессе пытаются эту историю как-то качнуть, ну а сейчас, с учетом этого огромного подвода войск на границу, я думаю, что на 2-е мая возможны провокации в Одессе.

Я думаю, всем одесским правым, всем одесским националистам, всем одесским патриотам и тем, у кого есть возможность на 2-е мая подъехать в Одессу, стоит собраться, чтобы показать этим адептам Русского мира, что Одесса – это, прежде всего, украинский город, как бы они там что не придумывали и не сочиняли. Скорее всего, на 2-е мая я сам поеду в Одессу, потому что интересно посмотреть на все это вживую и не дать возможность раскачать Одессу в угоду Путину и всем его сумасшедшим амбициям.

Вторая такая дата будет 9-го мая, когда идет мракобесие, победобесие. Это такие два момента, когда в южных регионах типа Одессы, Николаева, может быть, Мариуполя, когда попытаются качнуть ситуацию. Просто сам по себе удобный момент, какая-то провокация может быть детонатором каких-то событий или действий. Поэтому до 10-го мая могут быть всякие интересные дела», – анонсировал Коротких.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, действия украинских националистов традиционно известны кураторам из спецслужб (которые контролируются посольствами США и Великобритании) и будут покрываться работающими на западные гранты «правозащитными» организациями.

«Разумеется, и украинские националисты, и спецслужбы Украины заинтересованы в некой провокации, в которой дальше можно обвинить Москву. Поэтому ожидания такие есть, есть потенциальные бенефициары данной ситуации, – это Зеленский и стоящие за ним Соединенные Штаты Америки, поэтому в целом риск масштабных провокаций в эти дни реально существует, надо очень внимательно мониторить ситуацию. Здесь работает принцип: «Да, Зеленский – сукин сын, но это наш сукин сын». До этого точно такой же подход был в отношении Порошенко. Двойные стандарты – это практика для западных государств, это не новость. Поэтому и так называемые правозащитные организации, которые зачастую занимаются выполнением политических заказов, их прикрытием, – это никого не должно удивлять, это стандартная практика Запада», – заявил Коротченко.

Политолог Олег Матвейчев в этой связи рекомендовал одесситам не выходить из дома, чтобы не стать жертвами провокаций и документировать личности наиболее активных праворадикалов:

«Им нужен любой повод для всяческих беспорядков и прочего – пусть одесситы пока сидят дома и не выходят никуда. Если говорить о том, что это Россия что-то сделает, то это полная ерунда, Россия пять лет ничего не делала и не собиралась делать. Понятно, что это провокация с их стороны. Людям можно дать только совет не поддаваться на провокации и не вылазить из дома. От них сейчас не требуется никакого особого героизма, нужно ждать, когда фашистского режима не будет и будет происходить денацификация. Единственное, какой совет можно дать – пусть они ведут списки тех людей, которые особо активничали и усердствовали в службе фашистскому режиму. Пусть записывают данные, делают скриншоты из выступлений, когда они что-то лайкают, поддерживают, репостят. Вести досье вот, что должны сейчас делать русские люди в Одессе», – сказал Матвейчев.