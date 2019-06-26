Одесситов призвали не голосовать за «позорящего Украину негодяя» Гончаренко

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Место бывшего соратника Петра Порошенко, замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко не в украинском парламенте, а в тюрьме.

Такое мнение в своём видеообращении к одесситам выразил бывший нардеп от ПР Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам нужно объединиться, чтобы не допустить прохождение в парламент таких негодяев, как Гончаренко. Он всё сделал для того, чтобы развязать гражданскую войну. Именно его брехливые и неадекватные действия приводят к ссоре с международными организациями и с другими странами. Он позорит государство Украина. Из-за него сегодня не могут проводить нормальное расследование трагедии, которая произошла в Одессе в Доме Профсоюзов. Именно он предал настоящих героев страшной Великой отечественной Войны», – написал экс-нардеп в комментарии к видео.

«Для меня он всегда будет политической проституткой. Его настоящее место – тюрьма. Одесситы, давайте все сделаем, чтобы он не попал в парламент Украины и занял место на скамье подсудимых, и получил реальное наказание за все его преступления. Справедливость восторжествует!» – призвал Алексей Журавко.

Примечательно, что видеоролик заканчивается памятными кадрами, где Гончаренко здорово достаётся от одесситов.