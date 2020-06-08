Одесситы и Зеленский. Кто из них не лох?

08.06.2020, Одесса, Валентин Филиппов

Одессе сделано предложение. Избрать того, кого скажет Киев, а взамен получить «особый статус». Кто выступит гарантом подобной договорённости – пока не понятно.

В любой непонятной ситуации обещайте Одессе статус Порто-Франко. И даже самые изворотливые и прожжённые сердца дрогнут, потому, что генетическая память хранит легенду о временах, когда торговля была беспошлинной, контрабанда безопасной, а начальство в Санкт-Петербурге, а Париж «боже, какая глухомань». А если быть точным, то режим Порто-Франко вводился для того, что бы развить Южную Столицу Империи в кратчайшие сроки.

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«Всё ввозить, ничего не вывозить» – главный принцип этого режима нарушался самими одесситами, которые исправно беспошлинно ввозили в город, что душа пожелает, а потом нелегально отправляли дальше. Короче, такая пиратская республика под защитой русских пушек. Естественно, такое положение вещей не могло продолжаться вечно. Но именно этим положением объясняется внезапное, бурное и неудержимое развитие города, прозванного «улыбкой Бога».

То есть рецепт проверенный, и при всякой депрессии, экономическом и политическом кризисе, одесситы пытаются вернуться в те славные времена, где по улицам столицы Новороссии бродит Александр Сергеевич. Пытаются, забывая, что главного условия, могущественной сверхдержавы рядом нет, а наоборот, Одесса со всех сторон слишком окружена Украиной.

И знаете, чем заманивали Одессу на референдум о независимости в 1991 году? А вот этим Порто-Франко! Свободной экономической зоной. Еще до распада СССР, в 1990 году, проводился референдум о свободной экономической зоне. И прошёл он с предсказуемым результатом. Сегодня мало кто об этом знает, любые упоминания об этом факте тщательно вычищены из информационного пространства. Остался только референдум о независимости Украины, результаты которого растут от одной годовщины до другой. Проверить нельзя. Ни бюллетеней, ни протоколов подсчёта не сохранилось. Осталась только Украина в том омерзительном виде, в котором мы её знаем.

Но об Одессе. Одессу, конечно, обманули. Пресловутое Франко, оказалось не Порто, и даже не испанским диктатором Франсиском, а, скорее, украинским поэтом Иваном, чей памятник номиналом в 20 гривен был установлен на Александровском проспекте со стороны Старобазарного сквера.

Вместо Порто Франко Одесса получила Ивана Франко.

Со стороны же Греческой на втулили поляка Мицкевича. Он тоже не Александр, а вообще, Адам. И роднит их только то, что они оба никогда не были в Одессе. В общем, не сложилось с Порто Франко.

Справедливости ради, надо заметить, что некая тень свободной экономической зоны всё же легла на Одессу во времена Кучмы. Во-первых, в Одесском порту, таки, разместили некую «свободную зону», что позволило привлечь в Одессу транзитные грузы. Во-вторых, отмена НДС на судоремонт привлекла заказы именно на СРЗ одесского региона. Ну и третьей приметой «свободной зоны» можно назвать трансграничное сотрудничество с Молдавией, а по факту с Приднестровьем, что открывало такие возможности, о которых даже сейчас говорить не стоит. Достаточно того, что половина Одессы носилось по городу на приднестровских номерах, испробовав весь мировой автопром по сходной цене.

Вся эта прелесть закончилась внезапно. С первым майданом. Новая «европейская» власть мгновенно привела Одессу к общему знаменателю, развалила судоремонт, прикрыла транзит, а границу заминировала, нафиг, потому что, сколько пограничников не ставь, одесситы их тупо коррумпируют.

Вот собственно и всё, что осталось в памяти нынешнего поколения одесситов. Ну, ещё имя Сергея Гриневецкого, во времена губернаторства которого это всё происходило. И остался Сергей Рафаилович в памяти одесситов молодым, азартным и справедливым менеджером.

И на каждых новых выборах, глядя на ассортимент, предлагаемый украинским избиркомом, одесситы вздыхают «вот бы Гриню сюда». Но тот занят чем-то своим, никуда не лезет, тихо стареет в кругу семьи.

И тут нас решили снова обмануть. Отчаявшись скинуть с поста мэра Одессы блестящего в некоторых местах Геннадия Труханова, который та ещё гнида, но, для одесситов, своя, в Киеве листают пособия «Как надурить одесситов». И там, жёлтым по голубому написано: «пропонуй особлывый статус». Для убедительности, ещё и Гриневецкого вспомнили. Сам он ничего не говорил, но…. В общем, такой чендж. Вы своего Труханова скидываете, а мы вам «особый статус». Прикольное предложение. Однако, опыт подсказывает, что подобные предложения Киева необходимо документировать, подписывать с гарантами в Минске, утверждать в Совете Безопасности ООН и выписывать комплекс мер по выполнению. И даже это ещё не гарантия, что Киев выполнит, хоть что-то. Поэтому, как жест доброй воли, для начала, Киев мог бы:

– отвести войска и нацгвардию от границ Одесской области на 10 километров;

– выпустить из тюрем всех одесситов, находящихся там по политическим статьям;

– гарантировать использование русского языка в делопроизводстве, СМИ и образовании;

– гарантировать свободу трансграничного экономического сотрудничества Одесской области;

Ну и далее по списку, который уже существует в «Законе об особом статусе Донбасса». И тогда, под защитой Народной Милиции можно и выборы проводить. Только кандидаты киевские Одессе даром не надо. Одесса их всех всё равно купит.