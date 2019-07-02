Одесситы перейдут на мову, когда рак на горе свистнет – Саакашвили

02.07.2019, Киев, Игорь Петров

На украинском языке заговорят все – даже одесситы.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правда, сначала на Украине должно произойти нечто абсолютно невероятное, а именно – двузначный экономический рост.

«Не надо людей насиловать. Этот процесс идет. Например, в Одессе после того Майдана было модно среди молодежи говорить на украинском. Мне говорили одесситы, что за Януковича голосовали только потому, что он сказал, что в кинотеатрах все будет на русском. Одесская культура – русскоязычная. У нас был спор о премии Бабеля – как можно финансировать русскоязычные рассказы в Украине? Ну, Бабель писал по-русски.

Я говорил: ребята зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша русскоязычная одесская культура, еврейская. Это наша культура, наш Рихтер, мы не можем от него отказываться только потому что Рихтер говорил по-русски, это украинское наследие.

Но при этом и украинский язык надо всячески развивать. Как только у Украины будет двузначная цифра экономического роста.. Я был в северном и южном Тироле, южный Тироль был сепаратистским регионом, сейчас там говорят по-итальянски.

Они разбогатели. Они австрийцы. Все очень просто – когда-то был бедный район и от этого они замыкались. Они стали частью Италии, богаче чем остальные итальянцы, и они поэтому решили быть чуть-чуть итальянцами.

Будет у нас быстрое экономическое развитие, Одесса будет самым быстро развивающимся городом Европы, то там постепенно и одновременно, во-первых, английский все выучат, во-вторых украинский все больше и больше будет сам собой», – сравнил экс-грузин Италию с Украиной.