Одесситы взбунтовались против коронавирусных ограничений

19.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В Одессе местные жители жилмассива Котовского перекрыли трамвайные пути в знак протеста против противовирусных мер, введенных властью.

Так, с сегодняшнего дня из-за карантина в общественном транспорте Одессы нельзя находиться одновременно более десяти пассажирам. В случае, если это количество будет превышено, водители вправе отказаться от дальнейшего движения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эти меры вызвали недовольство местных жителей, которые вообще заблокировали работу городского электротранспорта, встав на пути следования трамваев.

Это привело к тому, что график движения транспорта был сорван, заблокированными оказались несколько десятков трамваев, а одесситы не смогли вовремя добраться на работу.