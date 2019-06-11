Одесская группировка с Кавказа готовила покушение на президента

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Одесская преступная группировка выходцев из Дагестана готовила покушение на президента Молдовы Игоря Додона в интересах олигарха Влада Плахотнюка, бизнес-партнера Петра Порошенко, который пытается удержать контроль над страной.

Об этом сам Додон заявил в эфире телеканала tv8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сегодня доложили, у нас есть агенты информирования. Эти цуцики, как я их называю, миллион долларов через бандитов дают, чтобы расправиться со мной – дагестанцам через одесскую группировку. Там уже люди потеряли связь с действительностью. Там агония», – сказал Додон.

Он также сообщил, что автомобиль его жены, которая уезжала из Кишинева преследовал член Демократической партии, контролируемой олигархом Владом Плахотнюком.

Напомним, что в Молдове произошло обострение политического кризиса после того, как Социалистическая партия Додона объединилась в коалицию с прозападным блоком Acum, чтобы отстранить от власти партию олигарха Плахотнюка.

Подконтрольные миллиардеру суды вынесли решение о незаконности перестановок в правительстве и решений парламента, олигарху продолжает оставаться верной часть силовиков.