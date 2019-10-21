Одесская киностудия: Крысы таки захватили кораблик!

21.10.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас удивляет то, что на этих днях пан президент Зеленский таки подписал законопроект Верховной рады об окончательной приватизации нашей прославленной киностудии? Как же, дескать, какой-никакой, но все таки, человек искусства по существу даёт добро на полное уничтожение старейшей кинофабрики страны! И где же забота о возрождении национальной культуры, где?!

А я вам скажу: меня все годы «незалежности» дивило как раз то, что студию нашу не раздерибанили уже вскоре после приснопамятного 1991 года. Как крупнейшее в мире Черноморское морское пароходство и… дальше можно привести огромный список разграбленного и расточенного в Одессе. От мощных заводов до НИИ с мировой репутацией… Получившая «самостийность» Украина в лице своих гетманов и атаманов с азартом бросилась приводить в жизнь анекдотический девиз своего бытия: «Не съем, так понадкусываю!»

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А здесь почему-то наши прихватизаторы ограничились акционированием 49% имущества студии, оставив контрольный пакет в руках государства. Что характерно, произошло это знаменательное событие в 2005 году, вскоре после пресловутой «оранжевой революции». И возглавил ЗАО (закрытое акционерное общество) не кто-нибудь, а Александр Ткаченко. Печально известный журналист и медиа-менеджер, ярый сподвижник и советник Ющенко, причастный к созданию многих телеканалов, ответственных за «национал-патриотическую» пропаганду и ползучую русофобию прозападного характера. И он же – в последние годы шеф канала «1+1», рупора олигарха Коломойского, ныне ставший еще и депутатом Верховной рады от президентской партии «Слуга народа».

Полагаю, не нужно в сотый раз пересказывать вам то, как за годы «полуприватизации» киностудия медленно, но верно теряла все свои наработанные позиции в мире кинематографа. Новоявленные акционеры, вопреки громким обещаниям, вовсе не спешили вкладывать деньги в её модернизацию и превращение в «Украинский Голливуд», да и государство крайне скупо финансировало буквально считанные проекты, типа фильмов всемирно известного режиссера Киры Муратовой. Да и те не состоялись бы без иностранных инвестиций и помощи частных спонсоров…

Студия еле-еле выживала за счет снимавшихся на её базе и с участием её же специалистов всех профилей российских фильмов и телесериалов. После же переворота 2013-14 – и этот ручеёк спасительных денег по понятным причинам иссяк. А пан голова ЗАО Ткаченко делал все для… возведения «железного занавеса», став инициатором фактического запрета российского кино на Украине.

В итоге, из почти четырех сотен высококвалифицированных штатных профессионалов студии, ныне осталась еле-еле сотня. Да и те «оклад жалования» не получают… больше десяти лет живя, что называется, на «подножном корму». И, что характерно, на всех казенных конкурсах проектов новых фильмов одесситы оказываются обойденными «милостями державы».

Да, борется наша Гильдия кинематографистов во главе с талантливым режиссером Игорем Шевченко за возрождение киностудии. Да, ведет «партизанскую войну» его коллега-режиссер Николай Седнев, пишущий не один год блестящие статьи о делах наших скорбных. Заметим, при весьма двойственной позиции Союза кинематографистов, пытающегося угодить «и нашим, и вашим»…

А от студии остались частично сдаваемые в субаренду офисные помещения да склады, полуразоренная, полуобветшавшая и устаревшая техника да съемочные павильоны, и… огромная, многогектарная территория буквально в золотом месте, на Французском бульваре. Мечта застройщиков-хищников! Это же сколько дорогущих многоэтажек да вилл можно забацать прямо над побережьем!

Однако до нынешних дней окончательная приватизация не допускалась. Почему же так, спросите вы? Полагаю, потому, что слишком уж большой «кусок» стоял на кону, а ухватить его целиком было невозможно. Ведь студия-то студией, но земля, на которой она расположена, принадлежит городу! Кстати, уже больше десятилетия не получающему ни гроша за её аренду…

И ребенку понятно, что местные власти вовсе не намерены вот так вот сразу и даром отдавать сие подобие Клондайка каким-то пришлым «акционерам». И случайно ли пан Зеленский подписал форменный окончательный приговор студии вскоре после того, как громогласно заявил о желании поставить во главе одесской мэрии своего человека?!

Схема вырисовывается простая как уличное ограбление: панове акционеры легко и весело приватизируют оставшиеся казенные 50+1 проценты акций, а правящая партия – без мыла и копоти подчиняет себе местную власть. И… создаются все условия для проворачивания «аферы века», по сравнению с коей все делишки незабвенного Александра Ивановича Корейко будут выглядеть как невинная детская игра «в крысу,» а его противник Остап Ибрагимович Бендер покажется не «великим комбинатором», но каким-то бескорыстным врачом-общественником!

…На кону суммы, по самым приблизительным прикидкам исчисляемые миллиардами, причем отнюдь не наших жалких гривен. А значит – алчные крысы окончательно таки захватили не только кораблик, символизирующий нашу киностудию, но и его родную гавань с окрестностями!

И почему я не удивлен, почему полагаю, что вскоре мы увидим еще не такие вопиющие разбои и захваты в масштабах всей страны? Да потому, что с первых дней «новой власти» было ясно: основная цель «слуг народа» не служение оному, но окончательный и бесповоротный передел и дерибан всего, что есть