18.06.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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Одесская майдановка: Украина скоро захлебнётся «одичалыми беженцами из России»

Киеву необходимо срочно вырабатывать стратегию борьбы с «одичалыми» беженцами из России, лавины которых в скором времени захлестнут Украину.

Об этом во время конференции в Днепропетровске заявила бывший пресс-секретарь одесского евромайдана, а ныне руководитель «Одесского кризисного медиа-центра» Алёна Балаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с беженцами из России, которые приезжают сюда, пока нет визы, и просят здесь политическое убежище, а такие есть (не только Бабченко и ряд других журналистов и медийных фигур, а обычные люди, которые пытались что-либо сказать – блогеры и так далее), говорит о том, что через два-три года мы можем захлебнуться от лавины людей, которые будут оттуда бежать. У них буквально вчерашняя новость, что начинают поднимать пенсионный возраст, и они в шоке!» – сказала Балаба.

«Поэтому я предупреждаю, что их будет больше, и это не будет нам на пользу. То есть, уже Украина должна вырабатывать стратегию, как бороться с этими одичалыми», – предостерегает одесская майданщица.