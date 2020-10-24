Одесская майданщица объявила пророссийскими почти все украинские партии

24.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Накануне местных выборов, которые пройдут на Украине 25 октября, оказалось, что в стране практически нет партий с проукраинской позицией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявила одесская майданщица Ирина Медушевская, отвечая на вопрос, за кого она будет голосовать.

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«Давайте посмотрим, кто у нас есть. Оппозиционная платформа — За жизнь хочет мира, хочет Москвы и стать московской украинской губернией. Слуга народа — почти то же самое. Партия Шария вообще не обсуждается. Партия За майбутнє — это проект Игоря Коломойского и тоже пророссийская партия. Голос — это Самопомич, которая сольется, они совершенно дезориентированы, они и «слугам», и шмугам, такие на подпевках везде. Батькивщина — это Юлия Владимировна, которая хочет стать если не президентом, то хотя бы канцлером Украины. Поэтому за Батькивщину тоже нельзя голосовать», – сказала Медушевская.

По ее словам, она будет голосовать за возглавляемую экс-президентом Петром Порошенко «Европейскую солидарность» «как единственную проукраинскую партию».