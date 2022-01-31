Одесская майданщица: США нас используют

31.01.2022  10:45 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Для Соединенных Штатов Украина является лишь пешкой в глобальной игре с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявила один из бывших лидеров одесского Евромайдана Ирина Медушевская.

Для Соединенных Штатов Украина является лишь пешкой в глобальной игре с Россией. Об этом,...

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«Когда в прошлом году была первая личная встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, я была против того, чтобы таким образом легализовать нынешнего президента России, принимать его в международный VIP-клуб. Путин ведь только об этом и мечтает. Поэтому я была очень недовольна, что тогда он пошел на эту авантюру», – сказала Медушевская.

 

«А сейчас меня не устраивает, что на этой шахматной доске, за которую сели Байден с Путиным, Украина – пешка. Нас разыгрывают даже не в шахматную партию, а чуть ли не в «чапаево», – говорит майданщица.

По ее словам, российский лидер Владимир Путин поднимает ставки, на что ему угрозами отвечает американский президент.

«И это уже ловушка для Путина, ведь в случае нападения на Украину от США будут такие санкции, которые уничтожат РФ, но мы же наплачемся. Я понимаю, что таким образом Соединенные Штаты хотят покончить с Путиным, но, к сожалению, за счет Украины», – резюмирует Медушевская.

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