Одесская мэрия: 50 оттенков предательства русских

24.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Дьявол кроется в деталях. Или, как еще говорят, в мелочах. И если бы речь шла о каком-нибудь городе N, где из событий только «гражданин попал под лошадь и отделался легким испугом», то мелочи бы вообще игнорировались. Но в нашем случае речь идет о русском городе, благородное происхождение которого пытаются задрапировать сеном, навозом и вышиванкой. Примерно как мачеха в «Морозко» одевала в тряпье и мазала сажей Настеньку, чтобы на ее фоне уродливая Марфушка хоть издали напоминала красну девицу.

Сейчас одесситы с возмущением обсуждают в соцсетях — хоть и не новость, а давно свершившийся факт — очередную «мелочь». Молодежный совет при городском голове (рассадник будущих карьеристов-патриотов) издал календарь «Одесса — интерактивная гавань Украины». Казалось бы, рядовое никому не интересное событие, о котором можно сказать одно — бумагу жалко. В общем, скучно, и большинство бросает читать.

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А напрасно, ведь далее в посредственной писульке — самое интересное: «Календарь презентует молодежь Одессы 12-ти национальностей и народностей. Кроме украинцев, в календаре представлены грузины, немцы, греки, китайцы, поляки, молдаване, армяне, болгары, афганцы, крымские татары и евреи». Хе-хе — «кроме украинцев»…

А русские… Русские где? Где весь миллионный город? Город, понимаете, а не отдельно взятый неадекват Стерненко, который «понаехал» в Одессу, насовершал в ней преступлений, и теперь по ней бегают его иногородние рогатые соратники. Ну, или хотя бы те самые люди, которые означенный выше скучный текст «об ежегодном переиздании календаря» на русском же и наваляли — где?!.

Памятуя, что рыба гниет с головы, нельзя не вспомнить мэра Геннадия Труханова, без подписи которого это творение идиотизма (календарь) не увидело бы свет. Когда-то он приманил часть избирателей имиджем советского офицера (что правда) и удобнейшим лозунгом «Доверяй делам», когда недостаток — тотальное отсутствие красноречия — маскировался под образ немногословного, но конкретного «Путина». Хотя Труханов, что называется, и «вскрывался» уже много раз, а особенно очевидно, когда развесил по городу предвыборные билборды «Если не придешь проголосовать за меня, к тебе придут «вежливые люди», но говорит-то он исключительно по-русски! И при этом пытается не просто усидеть на двух стульях, но даже маневрирует на ходу, забывая, что у стульев нет колесиков.

Так, когда в силу вступило положение «мовного закона», обязавшее перейти на украинский язык сферу услуг, Труханов справедливо заметил, что «перед выборами все политики говорят о том, что Украина — многоязычная страна, но сразу забывают об этом, как только выборы проходят». Но тут же подчеркнул: «Мы должны выполнять этот закон» и призвал подчиненных совершенствовать мову, если понадобиться, то и на специальных курсах. Предположу, что несчастные подчиненные тут же подумали «А может, пронесет?». Однако не пронесло.

На днях в мэрии с радостью сообщили, что больше тысячи ее сотрудников сели за парты учить украинский язык. А в департаменте образования уточнили, что в первую очередь, подтягивать в «соловьиной» будут тех, кто выступает публично и работает с документами. В общем, понятно — теперь только с дворниками из той мэрии можно разговаривать…

А, впрочем, ничего плохого в тяге к знаниям нет. Пусть учатся. Вот кабы еще чему хорошему — взятки не брать, на заявления граждан реагировать, ЖЭКи-потрошители приструнять; ну или там арифметике… Хотя — пусть так. Меньше паразитов в кабинетах хотя бы временно, чище воздух.

Но у меня все-таки один вопрос. Особенно, учитывая информационную составляющую календаря за подписью Труханова, в котором нет русских. Это Труханов своих подчиненных по-китайски не понимает, или они его на крымско-татарском, почти тюркском, уразуметь не могут? Или департамент финансов со своим ивритом никак не докричится до транспортного цеха, где что ни молдаван, то грузин?..

Доверяй делам, да, Геннадий Леонидович?

Но странные эти дела какие-то, правда — когда сам русский признает, что его нет.