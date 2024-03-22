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Чего только не сделаешь, дабы «белый хозяин» хотя бы взглянул под ноги, когда холоп лижет ему сапог. Тут даже о светочах садизма-нацизма позабудешь — угодить лишь бы.

Так, парламентский комитет Верховной Рады, оборзевший, а потом разомлевший от того, что денацификация до него так и не долетела, поддержал переименование 109-ти населенных пунктов Украины. В рамках декоммунизации, конечно.

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Больше всего досталось, как всегда, Одессе (не Львову же). Правда, на сей раз переименование городков и сел области не вылилось, по традиции, в бандеровки, махновки и прочие гнилушки с упыревками, а продемонстрировало чистый подхалимаж «западным друзьям». Ну, или абсурд.

Начнем с абсурда.

Так, если с переименованием, допустим, села Россияновка в Казацкое, или села Николаевка-Новороссийская в Байрамчу (красиво-то как!), еще все понятно, то вот с другими названиями, не очень.

В общем, элегантным движением копыта села превратились: Курисово в Покровское, Малоярославец в Пограничное, Тарутино в Бессарабское, Заря в Камчик (чего плохого в Заре?), Первомайское в Болгарку, село под названием Первое мая — в Счастливое. Тут тоже более менее понятно. Хотя и непонятно. Ведь 1 Мая всемирный праздник, а не дата «проклятых коммуняк». Со «счастьем» и вовсе погорячились.

Однако всеобщий хохот вызвало переименование села Надеждовки в Шампань, села Роща в Новый Париж, а города с абсолютно нейтральным названием Южный — в Порт-Аненталь.

Заигрывание с Францией — это из-за виноградников, мол, гоним шмурдяк по «хранцузским заветам» (у Прони Прокоповны тоже были платья из «лучших домов Парижа»).

А Аненталь — это старое немецкое название поселка Новые Беляры, входящего в состав Южненской территориальной громады. Что не так с названием Южный — не спрашивайте, просто построен и назван в советские годы, но депутаты городка отказались менять его на украинский вариант «Пивдэнный». Тогда оккупанты из Киева и навязали людям этот Аненталь по названию немецкой колонии по соседству.

А все зачем? Чтобы «западным партнерам» понравилось.

Нацисты же продолжают ждать в Одесской области то русский военный десант с моря, то захода армии РФ из Приднестровья, и постоянно клянчат у «белого хозяина», французов с немцами, всякие ништяки — бусы в виде ПВО, зеркальца в виде танков. И рассудили, видать, что над Шампанью с Аненталем те больше сжалятся. Лучше бы старались — еще Затоку в Ниццу переименовать, может, и пошло б дело — гуляй, рванина.

Но я бы о другом подумал… Куда, при таком раскладе — если заставить все «новые парижи» подаренными системами ПВО — таблички с названиями городов и улиц прибивать будут? На деревянные кресты на могилах?..

А там еще немного, и Прованс, угу.